Road FC 069 Aug.31st

Wonju MMA Sports Festival-Tunne ROAD FC 069 poster released
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[WONJU MMA SPORTS FESTIVAL-GOOBNE ROAD FC 069 PART2 / 8.31. 2PM WONJU GYMNASIUM]
[LIGHTWEIGHT TOURNAMENT QUARTER-FINALS PARK SI-WON (Park Si-Won) VS DEBANA SHUTARO (Debana Shutaro)]
[LIGHTWEIGHT TOURNAMENT QUARTER-FINALS PARK HAE-JIN (Park Hae-jin) VS ARTUR SOLOVIEV (Artur Soloviev)]
[LIGHTWEIGHT TOURNAMENT QUARTER-FINALS NANDIN-ERDENE (Kim In Sung) VS ALEX DA SILVA (Alex Da Silva)]
[BANTAMWEIGHT TOURNAMENT QUARTER-FINALS YANG JI-YONG (Yang Ji-yong) VS ALEKSEY INDENKO (Alexey Indenko)]
[LIGHTWEIGHT TOURNAMENT QUARTER-FINALS HAN SANG-KWON (Hansang-kwon) VS KAMIL MAGOMEDOV (Kamil Magomedov)]
[BANTAMWEIGHT TOURNAMENT QUARTER-FINALS HARAGUCHI AKIRA ( ALS) VS YRYSKELDI DUYSHEEV ( DI
Iseyev)]
[BANTAMWEIGHT TOURNAMENT QUARTER-FINALS KIM HYUN-
WOO (Kim Hyun Woo) VS LUCAS PEREIRA (Lucas Pereira)]
[WONJU MMA SPORTS FESTIVAL-GOOBNE ROAD FC 069 PART1 /
8.31. 2PM WONJU GYMNASIUM]
[MIDDLEWEIGHT YOON TAE-YOUNG (Kim Tae-young) VS Lim Dong-HWAN (Lim Dong-hwan)]
[BANTAMWEIGHT WI JEONG-WON VS ALYMSEITOV ELDIYAR]
[MIDDLEWEIGHT KIM YOUNG-HOON ( [) VS LEE YOUNG-CHUL (이 E)]
[STRAWWEIGHT LEE EUN-JUNG (이 -) VS LEE BO-MI (이 ()]
[BANTAMWEIGHT HONG TAE-SUN ( IGHT) VS LEE SIN-WOO (이 WE)]
[-64.5kg CATCHWEIGHT KIM SI-WANG VS CHOI SERGEI (Sergei Choi)]
[-66kg CATCHWEIGHT LEE SEON-JU (이선주) VS HAN MIN-HYOUNG (한민형)]
[Wonju MMA Sports Festival-Hongne ROAD FC 070 / October 27 Wonju Chiak Gymnasium]
[9th grade title fight Park Jung Eun VS Shin Yu Jin]
New Wave MMA ROAD FC
#ROADFC #로드FC #종합격투기 #MMA #격투기 #MIXEDMARTIALARTS
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[BANTAMWEIGHT TOURNAMENT QUARTER-FINALS YANG JI-YONG (Yang Ji-yong) VS ALEKSEY INDENKO (Alexey Indenko)]
[LIGHTWEIGHT TOURNAMENT QUARTER-FINALS HAN SANG-KWON (Hansang-kwon) VS KAMIL MAGOMEDOV (Kamil Magomedov)]
[BANTAMWEIGHT TOURNAMENT QUARTER-FINALS HARAGUCHI AKIRA ( ALS) VS YRYSKELDI DUYSHEEV ( DI
Iseyev)]
[BANTAMWEIGHT TOURNAMENT QUARTER-FINALS KIM HYUN-
WOO (Kim Hyun Woo) VS LUCAS PEREIRA (Lucas Pereira)]
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8.31. 2PM WONJU GYMNASIUM]
[MIDDLEWEIGHT YOON TAE-YOUNG (Kim Tae-young) VS Lim Dong-HWAN (Lim Dong-hwan)]
[BANTAMWEIGHT WI JEONG-WON VS ALYMSEITOV ELDIYAR]
[MIDDLEWEIGHT KIM YOUNG-HOON ( [) VS LEE YOUNG-CHUL (이 E)]
[STRAWWEIGHT LEE EUN-JUNG (이 -) VS LEE BO-MI (이 ()]
[BANTAMWEIGHT HONG TAE-SUN ( IGHT) VS LEE SIN-WOO (이 WE)]
[-64.5kg CATCHWEIGHT KIM SI-WANG VS CHOI SERGEI (Sergei Choi)]
[-66kg CATCHWEIGHT LEE SEON-JU (이선주) VS HAN MIN-HYOUNG (한민형)]
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[9th grade title fight Park Jung Eun VS Shin Yu Jin]
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