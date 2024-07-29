Road FC 069 Aug.31st

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MMALOPEZ

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[WONJU MMA SPORTS FESTIVAL-GOOBNE ROAD FC 069 PART2 / 8.31. 2PM WONJU GYMNASIUM]

[LIGHTWEIGHT TOURNAMENT QUARTER-FINALS PARK SI-WON (Park Si-Won) VS DEBANA SHUTARO (Debana Shutaro)]

[LIGHTWEIGHT TOURNAMENT QUARTER-FINALS PARK HAE-JIN (Park Hae-jin) VS ARTUR SOLOVIEV (Artur Soloviev)]

[LIGHTWEIGHT TOURNAMENT QUARTER-FINALS NANDIN-ERDENE (Kim In Sung) VS ALEX DA SILVA (Alex Da Silva)]

[BANTAMWEIGHT TOURNAMENT QUARTER-FINALS YANG JI-YONG (Yang Ji-yong) VS ALEKSEY INDENKO (Alexey Indenko)]

[LIGHTWEIGHT TOURNAMENT QUARTER-FINALS HAN SANG-KWON (Hansang-kwon) VS KAMIL MAGOMEDOV (Kamil Magomedov)]

[BANTAMWEIGHT TOURNAMENT QUARTER-FINALS HARAGUCHI AKIRA ( ALS) VS YRYSKELDI DUYSHEEV ( DI
Iseyev)]

[BANTAMWEIGHT TOURNAMENT QUARTER-FINALS KIM HYUN-
WOO (Kim Hyun Woo) VS LUCAS PEREIRA (Lucas Pereira)]

[WONJU MMA SPORTS FESTIVAL-GOOBNE ROAD FC 069 PART1 /
8.31. 2PM WONJU GYMNASIUM]

[MIDDLEWEIGHT YOON TAE-YOUNG (Kim Tae-young) VS Lim Dong-HWAN (Lim Dong-hwan)]

[BANTAMWEIGHT WI JEONG-WON VS ALYMSEITOV ELDIYAR]

[MIDDLEWEIGHT KIM YOUNG-HOON ( [) VS LEE YOUNG-CHUL (이 E)]

[STRAWWEIGHT LEE EUN-JUNG (이 -) VS LEE BO-MI (이 ()]
[BANTAMWEIGHT HONG TAE-SUN ( IGHT) VS LEE SIN-WOO (이 WE)]

[-64.5kg CATCHWEIGHT KIM SI-WANG VS CHOI SERGEI (Sergei Choi)]

[-66kg CATCHWEIGHT LEE SEON-JU (이선주) VS HAN MIN-HYOUNG (한민형)]

[Wonju MMA Sports Festival-Hongne ROAD FC 070 / October 27 Wonju Chiak Gymnasium]

[9th grade title fight Park Jung Eun VS Shin Yu Jin]

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