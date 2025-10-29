PBP RIZIN LANDMARK 12 in KOBE ***Sherdog Discussion*** 11/2 12AM ET

0ISRyTX.jpeg

RIZIN LANDMARK 12 in KOBE
Kobe, Hyogo, Japan

Main Card – Free Stream (RIZIN.TV) – 12:00am ET / 9:00pm PT
Kyohei Hagiwara vs. Kyoma Akimoto
Seika Izawa vs. Saori Oshima
Vugar Karamov vs. Koyomi Matsushima
Kazumasa Majima vs. Shuya Kimura
Kate Lotus vs. Bomi Lee
-INTERMISSION-
Sho Patrick Usami vs. Taisei Sakuraba
Taichi Nakajima vs. Joji Goto
Takakenshin vs. MAX Yoshida
Kintaro vs. Yunfeng Li
Tatsuya Saika vs. Nurkhan Zhumagazy
Jinnosuke Kashimura vs. Hyuma Yasui
Won Bin Ki vs. Shutaro Debana
Tony Laramie vs. Wataru Yamauchi
King Rikuto vs. Yumeto Mizuno – Kickboxing

Preliminary Card – YouTube – 10:30pm ET / 7:30pm PT
NOEL vs. Misaki Suda
Daichi Akahira vs. Shoma
Hyuga Miyagawa vs. Shinsuke Matsubara
Motoki vs. Shinpei Hayashi – Kickboxing
Miichan vs. Nanoka Ito – Kickboxing
 
Taisei Sakuraba and Kazumasa Majima are both +225 right now. Seem like clear plays imo.
 
Idk if the red banner at the top of rizin.tv is gonna work or not

EDIT: Is this actually on a Sunday? Rizin switches days up every once in while
 
