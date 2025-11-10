Raging Bull - "I Could've Been a Contender" vs. Taxi Driver - You Talkin' to Me? - Which is the better Robert De Niro scene? (First Semi-Finals)

Which is the better Robert De Niro scene?

  • Raging Bull - "I Could've Been a Contender"

    Votes: 6 23.1%

  • Taxi Driver - You Talkin' to Me?

    Votes: 20 76.9%
  • Total voters
    26
  • Poll closed .
Takes Two To Tango

Takes Two To Tango

The one who doesn't fall, doesn't stand up.
Platinum Member
Joined
Jun 28, 2010
Messages
41,280
Reaction score
57,487

Out of these Robert De Niro scenes - Which 5 are the best?


Both scenes of him talking to a mirror.






If you don't want to be tagged, just let me know. Thank you.

Please vote.


@tank666 @Crucif13d @Stoic1 @TheChance @Thrawn33 @Rawex @Cyrano200 @Prutfis @Streeter @TJ Dillashank @Crazy Source @mikefitfhbender1 @Caesar_Of_Uranus
@KnightTemplar @HHJ @johnsmithjohnson @Tone C @SmoothPies @sleepwalk @Rastas @HardBoiled @TheNinja @TCE @Kraysla @Wrath of Foamy @Concrete @Prefect
@SalvadorAllende @ripsta619 @deadshot138 @Diet Butcher @revoltub @William Huggins @Sushi Fitness @SKYNET @GoodBadHBK @Ima5starman @Beef Taco @El Che
@Staph infection @spastikbecher @TYR-I @Caesar_Of_Uranus @Jack Reacheround @SpicyJoe @Brom Bones @Possum Jenkins @JoeBobbaLou2 @BB in Crazy!!!! @LegatoBlue11
@Knock Out Ned @BornOnMonday @Thai Domi @Fedorgasm @deadshot138 @MMA IAN @MDoza @Stoic1 @Your Salad @shunyata
 
Although I think there are better Deniro scenes, these are both great.

Gotta go with "You talkin to me"?? though.

Both of these will forever be in humanity's vocab though, even if you never seen either movie.
 
Dude I coulda been a contender is not raging bull or deniro it’s Marlon Brando in on the waterfront … had you used a deniro line from raging bull it would have been the correct answer as that was a far superior movie and acting performance from him as well
 
The thing that I always hate about Taxi Driver is that so many people watch it seeing him as some hero when he is just a loser. The movie isn't calling for vigilantism but making it look stupid. The main character is just drift around looking of a chance to shoot someone to make himself feel seperate from the world he lives in.
 
Prefect said:
The thing that I always hate about Taxi Driver is that so many people watch it seeing him as some hero when he is just a loser. The movie isn't calling for vigilantism but making it look stupid. The main character is just drift around looking of a chance to shoot someone to make himself feel seperate from the world he lives in.
Click to expand...
Yes the guy IS a loser, and lonely, which makes him very relatable to many young males watching it who aint where they wanna be. But the movie puts him in a worse case scenario position. Where he's too far gone. It's compelling to see how bad it can get for someone, how far removed a guy can get from even basic human contact.

In the end, in spite of himself, he found one decent thing he could do to focus all of that rage and self loathing, which was to kill those pimps and drive that girl from that world.

It's not a black and white, good and evil type movie, it just takes you the depths of a dude who is unravelling before our eyes, that other movies dont dare show. The world directly through his eyes.
 
HHJ said:
Yes the guy IS a loser, and lonely, which makes him very relatable to many young males watching it who aint where they wanna be. But the movie puts him in a worse case scenario position. Where he's too far gone. It's compelling to see how bad it can get for someone, how far removed a guy can get from even basic human contact.

In the end, in spite of himself, he found one decent thing he could do to focus all of that rage and self loathing, which was to kill those pimps and drive that girl from that world.

It's not a black and white, good and evil type movie, it just takes you the depths of a dude who is unravelling before our eyes, that other movies dont dare show. The world directly through his eyes.
Click to expand...

I am not even sure the last sequence isnt just fantasy.
 
Obligatory inspiration for taxi driver scene

 
You must log in or register to reply here.

Similar threads

Takes Two To Tango
  • Poll Poll
Movies The Deer Hunter - Russian Roulette vs Taxi Driver - You Talkin' to Me? vs Heat - Restaurant - Which is the best Robert De Niro scene? (The Finals)
Replies
15
Views
291
Ezekiel 25:17
Ezekiel 25:17
Takes Two To Tango
  • Poll Poll
Cape Fear - "Come out, come out, wherever you are vs. Heat - Restaurant - Which is the better Robert De Niro scene? (Second Semi-Finals)
Replies
12
Views
239
HHJ
HHJ
Takes Two To Tango
  • Poll Poll
The Godfather Part II - Sicilian Revenge vs. The Deer Hunter - Russian Roulette - Which is the better Robert De Niro scene? (Third Semi-Finals)
Replies
10
Views
239
JoeBobbaLou2
JoeBobbaLou2
Takes Two To Tango
  • Poll Poll
Movies Leonardo DiCaprio or Robert De Niro - Who has the better filmography?
2 3
Replies
43
Views
759
HHJ
HHJ
Takes Two To Tango
  • Poll Poll
Léon The Professional - Do you like Beethoven? vs. True Romance - Drexl and Clarence meet - Which is the better Gary Oldman scene? (First Semi-Finals)
Replies
10
Views
259
mikefitfhbender1
M

Latest posts

Forum statistics

Threads
1,282,664
Messages
58,453,473
Members
176,041
Latest member
jaybuff

Share this page

Back
Top