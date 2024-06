Proposed Matchups for All Top 15 Middleweights in UFC

No one in the top 15 at 185 is booked other thank Khamzat and Rob. Here are the proposed matchups at 185 for all top 15 middleweights - yay or nay?



(C) Dricus du Plessis vs. #2 Israel Adesanya

#1 Sean Strickland vs. #6 Brendan Allen

#3 Robert Whittaker vs. #10 Khamzat Chimaev

#4 Jared Cannonier vs. #7 Nassourdine Imavov

#5 Marvin Vettori vs. #12 Caio Borrahlo

#8 Paulo Costa vs. #9 Jack Hermansson

#11 Roman Dolidze vs. #12 Michel Pereira

#14 Anthony Hernandez vs. # 15 Chris Curtis