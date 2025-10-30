Premier League 2025/26 Thread - v2 - From Bad To Wirtz Edition

UVee
Mod
Staff member
Senior Moderator
- Joined
- Apr 16, 2009
- Messages
- 22,065
- Reaction score
- 17,557
PL Weekly Schedule
presented by
FRIDAY
7.30pm GMT
Augsburg - Dortmund @Deffid
SATURDAY
2pm
Udinese - Atalanta @fica
2.30pm
Leipzig - Stuttgart @Arqueto @650lb Sumo @Ignicious @Chules @FadeLess @Carl Drogo
3pm
Burnley - Arsenal @Chules @Cuzcatlan @Concrete @fingercuffs
Nottingham - ManUnited @LEWIS540 @BAM @Cyrano200 @Dr J @The_Renaissance @UVee @weaselkenievil @FadeLess
Brighton - Leeds @Jonathan Utah | @Ignicious
Peterborough - Cardiff City @EOW
Lancaster City - Whitby Town @650lb Sumo @Ignicious @BroRogan
3.15pm
Atleti - Sevilla @Jonathan Utah
5.30pm
Tottenham - Chelsea @Carl Drogo @Possum Jenkins @xtramob @lsa | @BroRogan @650lb Sumo
Bayern - Leverkusen @xtramob
7pm
Feyenoord - Volendam @Joe_Armstrong @Young Calf Kick
7.45pm
Cremonese - Juve @Jonathan Utah
8pm
Real Madrid - Valencia @Rawex @Kadafi
Liverpool - Aston Villa @Shamrockftw @BigDeadFreak
SUNDAY
2pm
West Ham - Newcastle @650lb Sumo @Arqueto
Celtic - Rangers @Boxeo12 @Liam Fraser
5.30pm
Barca - Elche @Da Speeit @mantis_fist @El Che @Possum Jenkins
8.30pm
Porto - Braga @FadeLess
MONDAY
8pm
Sunderland - Everton @JaviBrewski | @Changy
TUESDAY
5.45pm
Slavia Prague - Arsenal @Chules @Cuzcatlan @Concrete @fingercuffs
8pm
Liverpool - Real Madrid @Shamrockftw @BigDeadFreak | @Rawex @Kadafi
PSG - Bayern @xtramob
Tottenham - Copenhagen @Carl Drogo @Possum Jenkins @xtramob @lsa
Atleti - Saint-Gilloise @Jonathan Utah
Juve - Sporting @Jonathan Utah
WEDNESDAY
8pm
Man City - Dortmund @Deffid
Club Brugge - Barca @Da Speeit @mantis_fist @El Che @Possum Jenkins
Newcastle - Athletic Club @650lb Sumo @Arqueto
Marseille - Atalanta @fica
THURSDAY
5.45pm
Utrecht - Porto @FadeLess
Midtjylland - Celtic @Boxeo12 @Liam Fraser
8pm
Stuttgart - Feyenoord @Arqueto @650lb Sumo @Ignicious @Chules @FadeLess @Carl Drogo | @Joe_Armstrong @Young Calf Kick
Arsenal - Chules, Cuzcatlan, Marko Atanasovik, Kadafi, Bones, Mga223, Good Ole Stannis BBQ, Concrete, fingercuffs, DangDaGawd, Clear Winner, wang xiangzhai, Goonerview, Gunners, LilMountain, RockNRoll98, Frenzy
Aston Villa - JonKunDo, Mongol
Brighton- Got no fans
Chelsea - Daspy, BroRogan, kaybee, Canned Tuna, looktwice
Crystal Palace - Unblemishedcontainer, moreorless87
Fulham - Ens189
Klopp Supporter - Fadeless
Liverpool - BigDeadFreak, ShamrockFTW, GracieMMABarra, Shamrocker, Spoken, Rebelfett, Zimo, Gladiator24
Leeds United- Ignicious, Rand M Arthur, Ken Fresno
Manchester City - Kung Fu Kowboy, Fijeeto, Papa WEO
Manchester United - Dr J, Partlow, Uvee, LEWIS540, Jose Beehive, The_Renaiscanse, danny23, Revolver, BAM, BangBang, Nowhere Fast, Sexy, cyrano200, RR, East Stand Dabber, Trax, weaselkenievil
Newcastle - Arqueto, Kowboy On Sherdog, ferrisjo, Kadafi the plastic cunt, 650lb Sumo, BroRogan, NewcastleMan, NewcastleTom
Sunderland - JaviBrewski, UltraMagnus
Tottenham Hotspur aka MUGS - Carl Drogo, Xtramob, PossumJenkins, spursmanlondon, hoonosewot88, pem123, fetalpuzishun, clumseygenius, Alpha Omega Man, bolochung, Blokey
West Ham - Tobago Jones, Syd
Rest of Europe:
Real Madrid - Kadafi, Rawex , DS7
Barcelona - Da Speeit, fbed2332, El Che, mantis_fist, Dizzy
Atletico Madrid - Edwin, Illicint, Lustercross
VfB Stuttgart - BroRogan, Arqueto, Chules
Buyern - Xtramob, CubicleGangster
Borussia Dortmund - Deffs, Sebbe
Fiorentina - Kaybee
1. FC Kaiserslautern - Wallybear
Lyon - kerozene74
FC Porto - Fadeless
Benfica - DS7
PSG - Kooshin Diini, amok attitude
Juventus - Jonathan Utah
Football League:
Leicester - Old Bob
Cardiff City - WEO, Jonathan Utah
Mansfield Town - Blokeybloke
Norwich - Kirku
Whitby Town: Sumo
MLS:
NYCFC - JaviBrewski
Portland Timbers - Xtramob
Colorado Rapids - Daspy
Houston Dynamo - Jonathan Utah
Scottish Football:
Celtic - Boxeo, Shamrocker, Clumseygenius, Zimo
Rangers - Alpha Omega Man
Aston Villa - JonKunDo, Mongol
Brighton- Got no fans
Chelsea - Daspy, BroRogan, kaybee, Canned Tuna, looktwice
Crystal Palace - Unblemishedcontainer, moreorless87
Fulham - Ens189
Klopp Supporter - Fadeless
Liverpool - BigDeadFreak, ShamrockFTW, GracieMMABarra, Shamrocker, Spoken, Rebelfett, Zimo, Gladiator24
Leeds United- Ignicious, Rand M Arthur, Ken Fresno
Manchester City - Kung Fu Kowboy, Fijeeto, Papa WEO
Manchester United - Dr J, Partlow, Uvee, LEWIS540, Jose Beehive, The_Renaiscanse, danny23, Revolver, BAM, BangBang, Nowhere Fast, Sexy, cyrano200, RR, East Stand Dabber, Trax, weaselkenievil
Newcastle - Arqueto, Kowboy On Sherdog, ferrisjo, Kadafi the plastic cunt, 650lb Sumo, BroRogan, NewcastleMan, NewcastleTom
Sunderland - JaviBrewski, UltraMagnus
Tottenham Hotspur aka MUGS - Carl Drogo, Xtramob, PossumJenkins, spursmanlondon, hoonosewot88, pem123, fetalpuzishun, clumseygenius, Alpha Omega Man, bolochung, Blokey
West Ham - Tobago Jones, Syd
Rest of Europe:
Real Madrid - Kadafi, Rawex , DS7
Barcelona - Da Speeit, fbed2332, El Che, mantis_fist, Dizzy
Atletico Madrid - Edwin, Illicint, Lustercross
VfB Stuttgart - BroRogan, Arqueto, Chules
Buyern - Xtramob, CubicleGangster
Borussia Dortmund - Deffs, Sebbe
Fiorentina - Kaybee
1. FC Kaiserslautern - Wallybear
Lyon - kerozene74
FC Porto - Fadeless
Benfica - DS7
PSG - Kooshin Diini, amok attitude
Juventus - Jonathan Utah
Football League:
Leicester - Old Bob
Cardiff City - WEO, Jonathan Utah
Mansfield Town - Blokeybloke
Norwich - Kirku
Whitby Town: Sumo
MLS:
NYCFC - JaviBrewski
Portland Timbers - Xtramob
Colorado Rapids - Daspy
Houston Dynamo - Jonathan Utah
Scottish Football:
Celtic - Boxeo, Shamrocker, Clumseygenius, Zimo
Rangers - Alpha Omega Man
PREM THREAD VIBES IN THE AREA