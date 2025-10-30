Premier League 2025/26 Thread - v2 - From Bad To Wirtz Edition

UVee

UVee

Mod
Staff member
Senior Moderator
Joined
Apr 16, 2009
Messages
22,065
Reaction score
17,557


BroRogan said:
PL Weekly Schedule

presented by

images
castore-1.svg

file-00000000d258620abc1a2874c6bb84e3.png



FRIDAY

7.30pm GMT
Augsburg - Dortmund @Deffid


SATURDAY

2pm
Udinese - Atalanta @fica

2.30pm
Leipzig - Stuttgart @Arqueto @650lb Sumo @Ignicious @Chules @FadeLess @Carl Drogo

3pm
Burnley - Arsenal @Chules @Cuzcatlan @Concrete @fingercuffs

Nottingham - ManUnited @LEWIS540 @BAM @Cyrano200 @Dr J @The_Renaissance @UVee @weaselkenievil @FadeLess

Brighton - Leeds @Jonathan Utah | @Ignicious

Peterborough - Cardiff City @EOW

Lancaster City - Whitby Town @650lb Sumo @Ignicious @BroRogan

3.15pm
Atleti - Sevilla @Jonathan Utah

5.30pm
Tottenham - Chelsea @Carl Drogo @Possum Jenkins @xtramob @lsa | @BroRogan @650lb Sumo

Bayern - Leverkusen @xtramob

7pm
Feyenoord - Volendam @Joe_Armstrong @Young Calf Kick

7.45pm
Cremonese - Juve @Jonathan Utah

8pm
Real Madrid - Valencia @Rawex @Kadafi

Liverpool - Aston Villa @Shamrockftw @BigDeadFreak


SUNDAY

2pm
West Ham - Newcastle @650lb Sumo @Arqueto

Celtic - Rangers @Boxeo12 @Liam Fraser

5.30pm
Barca - Elche @Da Speeit @mantis_fist @El Che @Possum Jenkins

8.30pm
Porto - Braga @FadeLess


MONDAY

8pm
Sunderland - Everton @JaviBrewski | @Changy


TUESDAY

5.45pm
Slavia Prague - Arsenal @Chules @Cuzcatlan @Concrete @fingercuffs

8pm
Liverpool - Real Madrid @Shamrockftw @BigDeadFreak | @Rawex @Kadafi

PSG - Bayern @xtramob

Tottenham - Copenhagen @Carl Drogo @Possum Jenkins @xtramob @lsa

Atleti - Saint-Gilloise @Jonathan Utah

Juve - Sporting @Jonathan Utah


WEDNESDAY

8pm
Man City - Dortmund @Deffid

Club Brugge - Barca @Da Speeit @mantis_fist @El Che @Possum Jenkins

Newcastle - Athletic Club @650lb Sumo @Arqueto

Marseille - Atalanta @fica


THURSDAY

5.45pm
Utrecht - Porto @FadeLess

Midtjylland - Celtic @Boxeo12 @Liam Fraser

8pm
Stuttgart - Feyenoord @Arqueto @650lb Sumo @Ignicious @Chules @FadeLess @Carl Drogo | @Joe_Armstrong @Young Calf Kick


12.jpg




Click to expand...


Arsenal - Chules, Cuzcatlan, Marko Atanasovik, Kadafi, Bones, Mga223, Good Ole Stannis BBQ, Concrete, fingercuffs, DangDaGawd, Clear Winner, wang xiangzhai, Goonerview, Gunners, LilMountain, RockNRoll98, Frenzy
Aston Villa - JonKunDo, Mongol
Brighton- Got no fans
Chelsea - Daspy, BroRogan, kaybee, Canned Tuna, looktwice
Crystal Palace - Unblemishedcontainer, moreorless87
Fulham - Ens189
Klopp Supporter - Fadeless
Liverpool - BigDeadFreak, ShamrockFTW, GracieMMABarra, Shamrocker, Spoken, Rebelfett, Zimo, Gladiator24
Leeds United- Ignicious, Rand M Arthur, Ken Fresno
Manchester City - Kung Fu Kowboy, Fijeeto, Papa WEO
Manchester United - Dr J, Partlow, Uvee, LEWIS540, Jose Beehive, The_Renaiscanse, danny23, Revolver, BAM, BangBang, Nowhere Fast, Sexy, cyrano200, RR, East Stand Dabber, Trax, weaselkenievil
Newcastle - Arqueto, Kowboy On Sherdog, ferrisjo, Kadafi the plastic cunt, 650lb Sumo, BroRogan, NewcastleMan, NewcastleTom
Sunderland - JaviBrewski, UltraMagnus
Tottenham Hotspur aka MUGS - Carl Drogo, Xtramob, PossumJenkins, spursmanlondon, hoonosewot88, pem123, fetalpuzishun, clumseygenius, Alpha Omega Man, bolochung, Blokey
West Ham - Tobago Jones, Syd

Rest of Europe:
Real Madrid - Kadafi, Rawex , DS7
Barcelona - Da Speeit, fbed2332, El Che, mantis_fist, Dizzy
Atletico Madrid - Edwin, Illicint, Lustercross
VfB Stuttgart - BroRogan, Arqueto, Chules
Buyern - Xtramob, CubicleGangster
Borussia Dortmund - Deffs, Sebbe
Fiorentina - Kaybee
1. FC Kaiserslautern - Wallybear
Lyon - kerozene74
FC Porto - Fadeless
Benfica - DS7
PSG - Kooshin Diini, amok attitude
Juventus - Jonathan Utah


Football League:

Leicester - Old Bob

Cardiff City - WEO, Jonathan Utah

Mansfield Town - Blokeybloke

Norwich - Kirku

Whitby Town: Sumo



MLS:

NYCFC - JaviBrewski

Portland Timbers - Xtramob

Colorado Rapids - Daspy

Houston Dynamo - Jonathan Utah



Scottish Football:

Celtic - Boxeo, Shamrocker, Clumseygenius, Zimo

Rangers - Alpha Omega Man

a8srx0t7seyd1.jpg
jrdrlme8dmae1.jpeg
u43h0l8h50491.jpg

sexy-girls-are-here-12.gif


sexy-girls-are-here-03.gif
8a82f9f7b36d863c48231a4624548c00.jpg

PREM THREAD VIBES IN THE AREA


 
Tremendous mascot 😵‍💫😵 Quality music... what's not to like?

Big up @UVee

@Chules alright my friend! Who you rooting for on Saturday? 🤔👀 🐍🦁
 
You must log in or register to reply here.

Similar threads

Chules
  • Locked
Futbol Premier League 2025/26 Thread - v1 - And it’s Live! 🏆 ⚽️
392 393 394
Replies
8K
Views
95K
UVee
UVee

Latest posts

Forum statistics

Threads
1,276,079
Messages
58,022,471
Members
175,910
Latest member
fighter55

Share this page

Back
Top