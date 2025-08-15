  • Xenforo is upgrading us to version 2.3.7 on Tuesday Aug 19, 2025 at 01:00 AM BST (date has been pushed). This upgrade includes several security fixes among other improvements. Expect a temporary downtime during this process. More info here

PBP PFL World Tournament 9: 2025 Finals ***Sherdog Discussion*** 8/15 6:30PM ET (ESPN/ESPN+)

Kowboy On Sherdog

Myr0TWI.jpeg

PFL World Tournament 9: 2025 Finals
Charlotte, North Carolina, USA

Main Card – ESPN / ESPN+ – 9:00pm ET / 6:00pm PT
Gadzhi Rabadanov vs. Alfie Davis
Liz Carmouche vs. Jena Bishop
Marcirley Alves vs. Justin Wetzell
Mads Burnell vs. Robert Watley

Preliminary Card – ESPN+ – 6:30pm ET / 3:30pm PT
Juliana Velasquez vs. Ekaterina Shakalova
Biaggio Ali Walsh vs. Adryan Grundy
Sabrinna de Sousa vs. Saray Orozco
Renat Khavalov vs. Vilson Ndregjoni
Kendly St. Louis vs. Chris Mixan
Damion Nelson vs. Isaiah Diggs
 
