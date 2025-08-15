Kowboy On Sherdog
Main Card – ESPN / ESPN+ – 9:00pm ET / 6:00pm PT
Gadzhi Rabadanov vs. Alfie Davis
Liz Carmouche vs. Jena Bishop
Marcirley Alves vs. Justin Wetzell
Mads Burnell vs. Robert Watley
Preliminary Card – ESPN+ – 6:30pm ET / 3:30pm PT
Juliana Velasquez vs. Ekaterina Shakalova
Biaggio Ali Walsh vs. Adryan Grundy
Sabrinna de Sousa vs. Saray Orozco
Renat Khavalov vs. Vilson Ndregjoni
Kendly St. Louis vs. Chris Mixan
Damion Nelson vs. Isaiah Diggs