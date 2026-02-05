  • Xenforo Cloud is upgrading us to version 2.3.8 on Monday February 16th, 2026 at 12:00 AM PST. Expect a temporary downtime during this process. More info here

PBP PFL Dubai: Nurmagomedov vs. Davis, Sat. 2/7, 9 AM ET/6 AM PT PBP Discussion Thread

Who wins?

  • Total voters
    11
  • Poll closed .
190.jpg


Saturday 02.07.2026 at 09:00 AM ET/6:00 AM PT
U.S. Broadcast: ESPN Unlimited
Venue: Coca-Cola Arena
Location: Dubai, United Arab Emirates
MMA Bouts: 13


PFL Dubai Main Card (ESPN Unlimited, 12:00 PM ET/9:00 AM PT):
155 Title: Usman Nurmagomedov (20-0-0, 1 NC) vs. Alfie Davis (20-5-1)
170 Vacant Title: Ramazan Kuramagomedov (13-0-0) vs. Shamil Musaev (18-0-1)
170: Abdoul Abdouraguimov (19-1-0, 1 NC) vs. Kendly St. Louis (11-5-0)
145: Jesus Pinedo (25-7-1) vs. Salamat Isbulaev (9-0-0)
265: Pouya Rahmani (5-0-0) vs. Karl Williams (10-4-0)

PFL Dubai Prelims (ESPN Unlimited, 9:00 AM ET/6:00 AM PT):
155: Amru Magomedov (8-0-0) vs. Kolton Englund (15-4-0)
135: Taylor Lapilus (23-4-0) vs. Kasum Kasumov (15-2-0)
145: Renat Khavalov (10-0-0) vs. Edgars Skrīvers (16-5-0)
155: Amin Ayoub (24-6-1) vs. Makkasharip Zaynukov (18-4-0)
125: Denise Kielholtz (8-5-0) vs. Antonia Silvaneide (9-4-0)
205: Luke Trainer (9-1-0) vs. Rob Wilkinson (19-4-0, 1 NC)
205: Khabib Nabiev (11-0-0) vs. Ahmed Sami (12-4-0, 1 NC)
185: Haider Khan (10-1-0) vs. Jhony Gregory (10-4-0)


PFL Dubai Weigh-in Results:
Usman Nurmagomedov (155) vs. Alfie Davis (154.6)
Ramazan Kuramagomedov (170) vs. Shamil Musaev (169.9)
Jesus Pinedo (145.2) vs. Salamat Isbulaev (144.2)
Pouya Rahmani (250.2) vs. Karl Williams (256.2)
Abdoul Abdouraguimov (170.2) vs. Kendly St. Louis (171)
Kolton Englund (155.8) vs. Amru Magomedov (155.6)
Kasum Kasumov (136) vs. Taylor Lapilus (135.6)
Renat Khavalov (136) vs. Edgars Skrivers (135.2)
Amin Ayoub (155.2) vs. Makkasharip Zaynukov (155.9)
Denise Kielholtz (123.6) vs. Antonia Silvaneide (127)*
Luke Trainer (205.2) vs. Rob Wilkinson (204.6)
Khabib Nabiev (205.4) vs. Ahmed Sami (205.4)
Jhony Gregory (184.6) vs. Haider Khan (185.4)

*Silvaneide missed weight by 1 pound and will be fined a percentage of her purse.

How to Watch PFL Dubai

The Professional Fighters League on Saturday will touch off its 2026 campaign with a pair of championship bouts in the United Arab Emirates.
PFL Dubai ‘Nurmagomedov vs. Davis’ Play-by-Play, Results & Round Scoring

Sherdog's live PFL Dubai coverage will begin Saturday at 9 a.m. ET.
PFL Dubai Weigh-ins:


Sherdog Preview:



Fight Odds:
4040.png


PFL Dubai Sportsbook:

I'm hella excited for this. I've become a big fan of Musaev and there are a few other fighters on here I want to see.
 
Ugh. I've got insomnia. Not sure when I'll fall asleep, might sleep in. Someone should wake me up before the main card starts.
 
The event is available internationally on Youtube.



120 viewers lol
 
Amru ran through Englund. He took no damage so I hope he gets another fight soon.
 
Left for 5 minutes and assumes Lapilus had lost by decision <lol>
 
