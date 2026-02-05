Gio
Saturday 02.07.2026 at 09:00 AM ET/6:00 AM PT
U.S. Broadcast: ESPN Unlimited
Venue: Coca-Cola Arena
Location: Dubai, United Arab Emirates
MMA Bouts: 13
PFL Dubai Main Card (ESPN Unlimited, 12:00 PM ET/9:00 AM PT):
155 Title: Usman Nurmagomedov (20-0-0, 1 NC) vs. Alfie Davis (20-5-1)
170 Vacant Title: Ramazan Kuramagomedov (13-0-0) vs. Shamil Musaev (18-0-1)
170: Abdoul Abdouraguimov (19-1-0, 1 NC) vs. Kendly St. Louis (11-5-0)
145: Jesus Pinedo (25-7-1) vs. Salamat Isbulaev (9-0-0)
265: Pouya Rahmani (5-0-0) vs. Karl Williams (10-4-0)
PFL Dubai Prelims (ESPN Unlimited, 9:00 AM ET/6:00 AM PT):
155: Amru Magomedov (8-0-0) vs. Kolton Englund (15-4-0)
135: Taylor Lapilus (23-4-0) vs. Kasum Kasumov (15-2-0)
145: Renat Khavalov (10-0-0) vs. Edgars Skrīvers (16-5-0)
155: Amin Ayoub (24-6-1) vs. Makkasharip Zaynukov (18-4-0)
125: Denise Kielholtz (8-5-0) vs. Antonia Silvaneide (9-4-0)
205: Luke Trainer (9-1-0) vs. Rob Wilkinson (19-4-0, 1 NC)
205: Khabib Nabiev (11-0-0) vs. Ahmed Sami (12-4-0, 1 NC)
185: Haider Khan (10-1-0) vs. Jhony Gregory (10-4-0)
PFL Dubai Weigh-in Results:
Usman Nurmagomedov (155) vs. Alfie Davis (154.6)
Ramazan Kuramagomedov (170) vs. Shamil Musaev (169.9)
Jesus Pinedo (145.2) vs. Salamat Isbulaev (144.2)
Pouya Rahmani (250.2) vs. Karl Williams (256.2)
Abdoul Abdouraguimov (170.2) vs. Kendly St. Louis (171)
Kolton Englund (155.8) vs. Amru Magomedov (155.6)
Kasum Kasumov (136) vs. Taylor Lapilus (135.6)
Renat Khavalov (136) vs. Edgars Skrivers (135.2)
Amin Ayoub (155.2) vs. Makkasharip Zaynukov (155.9)
Denise Kielholtz (123.6) vs. Antonia Silvaneide (127)*
Luke Trainer (205.2) vs. Rob Wilkinson (204.6)
Khabib Nabiev (205.4) vs. Ahmed Sami (205.4)
Jhony Gregory (184.6) vs. Haider Khan (185.4)
*Silvaneide missed weight by 1 pound and will be fined a percentage of her purse.
How to Watch PFL Dubai
The Professional Fighters League on Saturday will touch off its 2026 campaign with a pair of championship bouts in the United Arab Emirates.
www.sherdog.com
PFL Dubai ‘Nurmagomedov vs. Davis’ Play-by-Play, Results & Round Scoring
Sherdog's live PFL Dubai coverage will begin Saturday at 9 a.m. ET.
www.sherdog.com
PFL Dubai Weigh-ins:
Sherdog Preview:
Fight Odds:
PFL Dubai Sportsbook:
