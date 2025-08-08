  • Xenforo is upgrading us to version 2.3.7 on Thursday Aug 14, 2025 at 01:00 AM BST. This upgrade includes several security fixes among other improvements. Expect a temporary downtime during this process. More info here

PBP PFL Africa 2: Johannesburg 2025 ***Sherdog Discussion*** 8/9 12PM ET (PFL APP / DAZN)

8BVM0tF.jpeg

PFL Africa 2: Johannesburg 2025
Johannesburg, South Africa

Main Card – PFL App / DAZN – 12:00pm ET / 9:00am PT
Patrick Ocheme vs. Mohamed Camara
Shido Boris Esperanca vs. Ibrahima Mané
British Boloyoang vs. Ayinda Octave
Sanon Sadeck vs. Yabna N’Tchalá
Osvaldo Benedito vs. Emilios Dassi
Wilker Nsamo vs. Dwight Joseph
Abdul Razac Sankara vs. Shadrick Dju Yemba
Desmond Awa Tamungang vs. Kunle Lawal
Wasi Adeshina vs. Jean-Jacques Lubaya
Elbert Lukas Steyn vs. Abderrahman Errachidy
 
A very good initiative. Africa has potential, even due to instable/civil war/chaotic countries, some areas are very stable but also very profitable.

Good luck to them.
 
If that dude on the right side of the fight at the bottom of that list doesn't share genes with King Mo, idek
 
