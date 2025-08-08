Kowboy On Sherdog
Main Card – PFL App / DAZN – 12:00pm ET / 9:00am PT
Patrick Ocheme vs. Mohamed Camara
Shido Boris Esperanca vs. Ibrahima Mané
British Boloyoang vs. Ayinda Octave
Sanon Sadeck vs. Yabna N’Tchalá
Osvaldo Benedito vs. Emilios Dassi
Wilker Nsamo vs. Dwight Joseph
Abdul Razac Sankara vs. Shadrick Dju Yemba
Desmond Awa Tamungang vs. Kunle Lawal
Wasi Adeshina vs. Jean-Jacques Lubaya
Elbert Lukas Steyn vs. Abderrahman Errachidy