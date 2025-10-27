Out of these famous women - Which 5 are the most beautiful? (Second Elimination Bracket)

Takes Two To Tango
The one who doesn't fall, doesn't stand up.
Platinum Member
- Joined
- Jun 28, 2010
- Messages
- 39,734
- Reaction score
- 54,633
First Elimination Bracket
Click on (Spoiler) to see more pics.
Dakota Johnson
Audrey Hepburn
Jane Seymour
Miriam Giovanelli
Sierra Egan
Elisha Cuthbert
Pamela Anderson
Michelle Keegan
Denise Richards
Keri Russell
Click on (Spoiler) to see more pics.
Dakota Johnson
Audrey Hepburn
Jane Seymour
Miriam Giovanelli
Sierra Egan
Elisha Cuthbert
Pamela Anderson
Michelle Keegan
Denise Richards
Keri Russell