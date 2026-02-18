Television Out of these 1970s TV shows - Which 5 are the best? (6th Elimination Bracket)

Choose Five.

Barney Miller

The Beverly Hillbillies

Kojak

Alice

Sesame Street

Welcome Back, Kotter

The Waltons

Good Times

The Tom and Jerry Show

Soap

Batjester said:
fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu................................

So many good ones.


Dallas
Kung Fu
Battlestar Galactica
Soap
Beverly Hillbillies



Jeffersons, Barney Miller, Tom and Jerry, Welcome Back Cotter, Sesame Street, Good Times... what a killer bracket.
Pittie Petey said:
First you split the black vote by including both The Jeffersons and Good Times and then you leave me frozen with indecision by putting Alice, Soap and One Day At A Time all in the same poll


You diabolical sonofabitch!
lol
 
I always try to separate what I like best from what should objectively be the "best", but your polls always make it hard! And this is a fine example of that!
I went with Monty Python because I spent a great deal of my late teens and early twenties quoting bits to anyone in range.
Kung Fu got my vote because as a lad I devoured the show as part of a fascination with martial arts that lead to me spending over 15 years on Sherdog.
I remember playing Battlestar Galactica on the playground with a half-dozen friends when the girl with a prosthetic hook-hand cornered me under the monkey bars to pinch me and kiss my cheek (true story). And I had a lunch box.....
Barney Miller was hilarious and well written, yeah I liked it, but it was also objectively good.
And Sesame Street is undeniable GOAT status.

But Bonaza ran for 14 seasons and The Waltons was a routine in our house. Welcome back Cotter, The Jeffersons, Good Times, Alice and One Day at a Time were all well above average.
 
