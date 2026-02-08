  • Xenforo Cloud is upgrading us to version 2.3.8 on Monday February 16th, 2026 at 12:00 AM PST. Expect a temporary downtime during this process. More info here

Television Out of these 1960s TV shows - Which 3 are the best? (5th Elimination Bracket)

Choose Three.

  • Total voters
    36
That Girl


The Wild Wild West

The Time Tunnel

Wagon Train

Father Knows Best

Leave It To Beaver

If you don't want to be tagged, just let me know thanks.

Please vote.



@paddan @TheNinja @ASUThermo @HardBoiled @wlu.29 @jan230 @RoastBeast @Krimzon
@Axefan4life @pv3Hpv3p @JinKazama @Screwtape @Thrawn33 @Speedy1 @ricains_cretins @Xuh
@Starck @shunyata @Cyrano200 @Long Dark Blues @Kryptt @HoiceNJuicy @Tatra @iNoScopedJFK
@empsim @offshore33 @ripsta619 @Korben @Pizza Werewolf @Otto! @Sunnyvale TP @Kimchii
@Mesos @Digital Fire @MichiganMMA1978 @TheTickG @Ima5starman @boingyman @M4rk @cblitz
@SL1200 @wendelbudwhite @Korben @Brom Bones @revoltub @VulcanNervPinch @Beef Taco
@LilMountain @MLarson @FyrFytr998 @the gorilla @Diet Butcher @Crucif13d @WarDronx @Kraysla
@Ares Black @Zookeeper Gabe @bubbleboyjones @GirthBrooks @Gigacardio @Your Salad @Koala
@wh4tttt @Nameless Ghoul @Razberry @Sixpounder @stalehotdog @WhiteMousse @GirthBrooks
@TapIt @CrimsonFan @The J0ker @cheesus @eighterumg5 @PG29 red0 Jr @PurpleDrank @PixelPimp
@jimjamjammer @TardStrong @HARRISON_3 @biscuitsbrah @Goon Dog @Grassshoppa @SoSo
@BB in Crazy!!!! @method115 @Lebnof @Rastas @stalehotdog @ramsiN @cincymma79 @Mr. Snrub
@FortieSicks @steeldragon @HUGHPHUG @-Magua- @zapataxiv @NadaRekowski @airic_15 @Strijfy
@SKYNET @CHUTE_BOXE78 @ASUThermo @Prex32 @BroRogan @landon @ThaiSexPills @TeTe
@IndyCovaHart @Satanical Eve @LSXMMA @liner @west42 @itrainufcbro @jnes @llperez22
@sleepwalk @Krimzon @MusterX @Rob Battisti @AbominableJoman @Sturm @Dinkin_Flicka @ookii
@lifelessheap @newcastleman @elreece @TonOdanK @Rawex @rustledjimjams @Egészségére!
@Streeter @Dr brakestick @Fijeeto @Mr. Shickadance @deviake @Shroud of turinabol @cmw43
@Texan6533 @CZMuayThai11 @Vergilius @Vegeta @Reign Supreme @SwamiLeoni @Razberry
@Rygu @RooseTrollton @Kb7 @Michaelangelo @Squall Leonhart @-sin- @RoastBeast @Nimrod
@Tyrannosaurus rex @Rozko @Senzo Tanaka @JackWhite @Striderxdj @Kingz @AFanNotAFighter
@EnthusiastCultivator @Heisenboom @ChickenBrother @Misanthropist @TapIt @cooks1 @UberHere
@El Che @Papachulu @TheFakeMacoy @mangokush @Hellowhosthat @Corona @AlphaBetaShark
@Champagne @esotamoc @Plissken @Gomi1977 @HeLLMuTT @Talent @RemyR @fungi @Misfit23
@yamahacrasher @phoenixikki @heloder @GIBLERTBAPTISTA @ModernMatt @Staph infection
@Grassshoppa @Anung Un Rama @Sushi Fitness @ZeroGravity @Carvaso @burningspear @helax
@Papasmurf45619 @dildos @Prutfis @Dillydilly @SaiWa @Kraysla @struckus @The Dark Knight
@qw3rty @Highway99 @Adrian Anis @GergreG @JonnyBonesPharmacist @Brutus....... @Fire Belly
@GolovKing @Aegon Spengler @tobiaswins @Supasalta3000 @Escabar @Texan6533 @landon
@TJ Dillashank @Protegejoe296 @freakroor @PeterGriffin @milliniar @Adrian Anis @BigSexy444
@Nathan LaMontagne @zuffazombee @Simple Southerner @Chesten_Hesten @mainevent 140
@armbarforhire @west42 @jan230 @weaselkenievil @Tone C @ssBaldy @Azure @TheChance
@AZZA B @Revolver @Bonos @King Joffery @Rogan789 @philth @TheNinja @Shroud of turinabol
@MLarson @newcastleman @Gene Tunney @tank666 @Krixes @Gigacardio @Bluesbreaker
@Michaelangelo @Jar of Flies @Big Burly @Cyrano200 @djacobox372 @Reign Supreme
@WalkenWouldOwn
 
TheChance said:
If you pick Leave it to Beaver you a damn boyscout, if you picked Dennis the Menace you are an evil bastard.
Click to expand...

Growing up when my mom had the remote control it was either Cheers, Leave It The Beaver or All in the family
 
Leave it to Beaver
Beverly HillBilly's
Father Knows Best
 
