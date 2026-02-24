Out of Anderson, Jon Jones, GSP or Fedor best 5 wins - who has the best quality wins?

Who has the best quality wins?

Subject to change.

Anderson Silva:

Dan Henderson
Vitor Belfort
Rich Franklin 2x
Chael Sonnen

Jon Jones:

Daniel Cormier
Shogun
Lyoto Machida
Glover Teixeira
Alexander Gustafsson

GSP:

Matt Hughes 2x
Jake Shields
Jon Fitch
Carlos Condit

Fedor Emelianenko:

Cro Cop
Big Nog 2x
Tim Sylvia
Andrei Arlovski
 
Id rather put Glover instead of Rampage for Jones
Rampage was washed,out of prime while Glover was in his prime and on 20+ winning streak,many years later became champ also so that win aged well

That said out of this listed ones id go with Fedor for best 5 wins
 
its inarguably gsp, ww was a very strong division during his run. Jones beat up old shopworn has beens who wouldnt be very good today his resume is very weak, Silva beat up plumbers and milkmen who didnt know what feinting was, Fedor is a HW. its clearly GSP. also this list is missing a bunch of good GSP wins
 
MMACro said:
Id rather put Glover instead of Rampage for Jones
Rampage was washed,out of prime while Glover was in his prime and on 20+ winning streak,many years later became champ also so that win aged well

That said out of this listed ones id go with Fedor for best 5 wins
Click to expand...

Great point about Glover and Rampage, I changed it.
 
