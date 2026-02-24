Out of Anderson, Jon Jones, GSP or Fedor best 5 wins - who has the best quality wins?

Takes Two To Tango
The one who doesn't fall, doesn't stand up.
Subject to change.
Anderson Silva:
Dan Henderson
Vitor Belfort
Rich Franklin 2x
Chael Sonnen
Jon Jones:
Daniel Cormier
Shogun
Lyoto Machida
Glover Teixeira
Alexander Gustafsson
GSP:
Matt Hughes 2x
Jake Shields
Jon Fitch
Carlos Condit
Fedor Emelianenko:
Cro Cop
Big Nog 2x
Tim Sylvia
Andrei Arlovski
