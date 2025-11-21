PBP OKTAGON 80: Legierski vs. Korkmaz ***Sherdog Discussion*** 11/22 12PM ET

KwQL8PT.jpeg

OKTAGON 80: Legierski vs. Korkmaz
Munich, Germany

Main Card – iPPV (OKTAGON.TV) – 12:00pm ET / 9:00am PT
Mateusz Legierski vs. Attila Korkmaz
Christian Jungwirth vs. Niklas Stolze
Alexander Poppeck vs. Marek Mazuch
Ronald Paradeiser vs. Geraldo Neto
Gökhan Aksu vs. Denis Frimpong
Hafeni Nafuka vs. Matouš Kohout
Máté Kertész vs. Felix Klinkhammer
Michael Deiga-Scheck vs. Teo Saldana Smith
Ozan Aslaner vs. Marco Antonio Elpidio
Henrique Madureira vs. Eriglent Prizreni
Eugen Black-Dell vs. Eemil Kurhela – YouTube
 
Nice one @Kowboy On Sherdog 👍 will pay attention to that aswell even though it clashes with the UFC tomorrow. Couple of potential fun fights on this card.
 
