Main Card – iPPV (OKTAGON.TV) – 12:00pm ET / 9:00am PT
Mateusz Legierski vs. Attila Korkmaz
Christian Jungwirth vs. Niklas Stolze
Alexander Poppeck vs. Marek Mazuch
Ronald Paradeiser vs. Geraldo Neto
Gökhan Aksu vs. Denis Frimpong
Hafeni Nafuka vs. Matouš Kohout
Máté Kertész vs. Felix Klinkhammer
Michael Deiga-Scheck vs. Teo Saldana Smith
Ozan Aslaner vs. Marco Antonio Elpidio
Henrique Madureira vs. Eriglent Prizreni
Eugen Black-Dell vs. Eemil Kurhela – YouTube