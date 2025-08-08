Kowboy On Sherdog
Prague, Czech Republic
Main Card – iPPV (OKTAGON.TV) – 12:00pm ET / 9:00am PT
Cecilie Bolander vs. Lucia Szabová
Kerim Engizek vs. Mick Stanton
Dominik Humburger vs. Mark Hulme
Krzysztof Jotko vs. Marek Mazuch
Piotr Wawrzyniak vs. Hojat Khajevand
Radek Roušal vs. Adrian Hamerski
David Zawada vs. Kamil Oniszczuk
Daniel Ligocki vs. Andre Langen
Raphael Federico vs. Vojtěch Khol
Michaela Hlaváčiková vs. Niamh Kinehan – YouTube