PBP OKTAGON 74: Bolander vs. Szabová ***Sherdog Discussion*** 8/9 12PM ET

K6fKue3.jpeg

OKTAGON 74: Bolander vs. Szabová
Prague, Czech Republic

Main Card – iPPV (OKTAGON.TV) – 12:00pm ET / 9:00am PT
Cecilie Bolander vs. Lucia Szabová
Kerim Engizek vs. Mick Stanton
Dominik Humburger vs. Mark Hulme
Krzysztof Jotko vs. Marek Mazuch
Piotr Wawrzyniak vs. Hojat Khajevand
Radek Roušal vs. Adrian Hamerski
David Zawada vs. Kamil Oniszczuk
Daniel Ligocki vs. Andre Langen
Raphael Federico vs. Vojtěch Khol
Michaela Hlaváčiková vs. Niamh Kinehan – YouTube

 
During the break between fights, Martin Buday signed a contract and had a staredown with the Heavyweight champion Will Fleury.
It was to be expected.
Except for the signing live on air.

Edit:
David Dvořák signed as well.
 
Last edited:
