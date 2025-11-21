Kung Fu Kowboy
Riyadh, Saudi Arabia
Main Card – DAZN PPV – 5:00pm ET / 2:00pm PT
David Benavidez vs. Anthony Yarde
Brian Norman Jr. vs. Devin Haney
Jesse Rodriguez vs. Fernando Martinez
Abdullah Mason vs. Sam Noakes
Vito Mielnicki Jr. vs. Samuel Nmomah
Preliminary Card – DAZN / YouTube – 3:00pm ET / 12:00pm PT
Mohammed Alakel vs. Jiaming Li
Julio Porras vs. Pius Mpenda
Sultan Al-Mohamed vs. Umesh Chavan