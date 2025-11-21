RBR ***Official*** Sherdog Sanctioned The Ring IV: Benavidez vs. Yarde 11/22 3PM ET (DAZN)

ejqmSOo.jpeg

The Ring IV: Benavidez vs. Yarde
Riyadh, Saudi Arabia

Main Card – DAZN PPV – 5:00pm ET / 2:00pm PT
David Benavidez vs. Anthony Yarde
Brian Norman Jr. vs. Devin Haney
Jesse Rodriguez vs. Fernando Martinez
Abdullah Mason vs. Sam Noakes
Vito Mielnicki Jr. vs. Samuel Nmomah

Preliminary Card – DAZN / YouTube – 3:00pm ET / 12:00pm PT
Mohammed Alakel vs. Jiaming Li
Julio Porras vs. Pius Mpenda
Sultan Al-Mohamed vs. Umesh Chavan
 
Why did they put a 10 year old kid in there against this Mexican guy?
 
Turki doing the Donald Trump ufc walkout.
 
Main event isn’t happening for like 5 hrs at this pace
 
@TheShockmaster I don't get it either but didn't they let Canelo fight like early in the morning and then wondered why it was a complete dull fight and event.

Anyway. Main Card should be good! :)
 
