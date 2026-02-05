Kung Fu Kowboy
Main Card – DAZN – 2:00pm ET / 11:00am PT
Nick Ball vs. Brandon Figueroa
Andrew Cain vs. Alejandro Gonzalez
Lucas Biswana vs. Liam MacMillan
Luke Turner vs. Jensen Irving
Preliminary Card – YouTube – 11:00am ET / 8:00am PT
Paddy Lacey vs. Jack Swallow
William Birchall vs. Caine Singh
Luke Prior vs. Ryan Frost
Jack Turner vs. Juan Carlos Martinez
Brad Strand vs. Rubén Lezama
Stephen Clarke vs. Lewis Howells
Sam Norris vs. Jack England
Hassan Ishaq vs. Leonardo Baez