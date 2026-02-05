  • Xenforo Cloud is upgrading us to version 2.3.8 on Monday February 16th, 2026 at 12:00 AM PST. Expect a temporary downtime during this process. More info here

RBR ***Official*** Sherdog Sanctioned Ball vs. Figueroa 2/7 11AM ET (DAZN / YouTube)

xnb4to0.jpeg

Ball vs. Figueroa
Liverpool, Merseyside, UK

Main Card – DAZN – 2:00pm ET / 11:00am PT
Nick Ball vs. Brandon Figueroa
Andrew Cain vs. Alejandro Gonzalez
Lucas Biswana vs. Liam MacMillan
Luke Turner vs. Jensen Irving

Preliminary Card – YouTube – 11:00am ET / 8:00am PT
Paddy Lacey vs. Jack Swallow
William Birchall vs. Caine Singh
Luke Prior vs. Ryan Frost
Jack Turner vs. Juan Carlos Martinez
Brad Strand vs. Rubén Lezama
Stephen Clarke vs. Lewis Howells
Sam Norris vs. Jack England
Hassan Ishaq vs. Leonardo Baez

 
well that was a great fight, no idea idea how he got up from that first knockdown
 
