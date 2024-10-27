NXT: HALLOWEEN HAVOC: PWD SAYS BOO!

Batjester
Let me talk to ya!
@Titanium
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NXT HALLOWEEN HAVOC 2024
GUILA PRODUCING FEAR BONERS
SUNDAY OCTOBER 27TH
7PM EST/4PM PST
NXT CHAMPIONSHIP
DEVIL'S PLAYGROUND RULES
TRICK WILLIAMS (c)
VS
ETHAN PAGE
FEATURED WOMEN'S TAG TEAM MATCH
NXT WOMEN'S WORLD CHAMPION ROXANNE "CASTING COUCH" PEREZ
&
CORA JADE
VS
GUILIA
&
STEPHANIE VAQUER
NXT MEN'S NORTH AMERICAN CHAMPIONSHIP
TABLES, LADDERS, AND SCARES
TONY D'ANGELO (C)
VS
OBA FEMI
NXT WOMEN'S NORTH AMERICAN CHAMPIONSHIP
Per the pre-show - THIS IS NOW A GAUNTLET MATCH!
KELANI JORDAN
VS
ONE ALL MEMBERS OF FATAL INFLUENCE
AMBULANCE GRUDGE MATCH
ANDRE CHASE
VS
RIDGE HOLLAND
@Kowboy On Sherdog @PRIDEWASBETTER @Oku @D.R.H. @Strychnine @Zebra Cheeks
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SUNDAY OCTOBER 27TH
7PM EST/4PM PST
NXT CHAMPIONSHIP
DEVIL'S PLAYGROUND RULES
TRICK WILLIAMS (c)
VS
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NXT WOMEN'S WORLD CHAMPION ROXANNE "CASTING COUCH" PEREZ
&
CORA JADE
VS
GUILIA
&
STEPHANIE VAQUER
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TABLES, LADDERS, AND SCARES
TONY D'ANGELO (C)
VS
OBA FEMI
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Per the pre-show - THIS IS NOW A GAUNTLET MATCH!
KELANI JORDAN
VS
AMBULANCE GRUDGE MATCH
ANDRE CHASE
VS
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