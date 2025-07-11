PWD NXT Great American Bash 2025: You All In?

Batjester

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Let me talk to ya!
@Titanium
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NXT GREAT AMERICAN BASH 2025
SATURDAY AFTERNOON WARS
SATURDAY JULY 12TH 2025
3PM ET/11AM PT
ONLY ON PEACOCK (NETFLIX IN UNAMERICAN COUNTRIES)

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NXT CHAMPIONSHIP
OBA FEMI (C)
VS
YOSHIKI INAMURA

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WOMEN'S TAG TEAM MATCH
FATAL INFLUENCE (JACY JANE, FALLON HENLY & JAZMYN NYX)
VS
BLAKE MONROE & JORDYNNE GRACE
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NXT NORTH AMERICAN CHAMPIONSHIP
FALLS COUNT ANYWHERE
ETHAN PAGE (C)
VS
RICKY SAINTS
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NXT WOMEN'S NORTH AMERICAN CHAMPIONSHIP
SOL RUCA (C)
VS
IZZY DAME
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GRUDGE MATCH
Je'VON EVANS
VS
JASPER TROY
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TNA CHAMPIONSHIP CONTRACT SIGNING
TRICK WILLIAMS (C)
VS
JOE HENDRY
VS
MIKE SANTANA

@Kowboy On Sherdog @PRIDEWASBETTER @Substance Abuse @D.R.H. @Rebelfett
 
Femi is going to destroy, but they did a decent job making Inamura more important than he has ever been. I really hope we can get Oba a real feud after this, though I have no idea who with.
 
Based God said:
If Triple K and Nick Khan weren't insecure fucks everyone could enjoy every wrestling show at normal hours.
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Id have gladly watched All In and this show, but it's All In for me. Thanks, Triple K. Appreciate you killing The Business, pal.
 
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