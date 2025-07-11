Batjester
Let me talk to ya!
@Titanium
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NXT GREAT AMERICAN BASH 2025
SATURDAY AFTERNOON WARS
SATURDAY JULY 12TH 2025
3PM ET/11AM PT
ONLY ON PEACOCK (NETFLIX IN UNAMERICAN COUNTRIES)
NXT CHAMPIONSHIP
OBA FEMI (C)
VS
YOSHIKI INAMURA
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WOMEN'S TAG TEAM MATCH
FATAL INFLUENCE (JACY JANE, FALLON HENLY & JAZMYN NYX)
VS
BLAKE MONROE & JORDYNNE GRACE
NXT NORTH AMERICAN CHAMPIONSHIP
FALLS COUNT ANYWHERE
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VS
RICKY SAINTS
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