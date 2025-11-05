  • Xenforo Cloud is upgrading us to version 2.3.8 on Monday February 16th, 2026 at 12:00 AM PST. Expect a temporary downtime during this process. More info here

Elections Nov. 4 Election Results

Looks like a clean sweep. A socialist, two women, and redistricting....Donald won't be particularly pleased.


NYC Mayoral Election

W: Zohran Mamdani (D)


NJ: Gubernatorial Election

W: Mikie Sherrill (D)


Virginia Gubernatorial Election

W: Abigail Spanberger (D)


California Proposition 50

Passed




 
Trump has made the same mistake Biden made pretending inflation does not exist. Prices of everything is too damn high. Trump is treating inflation like it’s The Epstein files. Mid terms are going to be a bloodbath even with all the gerrymandering bullshit.
MTG was surprisingly smart. She got off a sinking ship.
 
The Dems are going to make a deal in the Senate on Thursday. This was all political posturing to get D governors elected and push their policies forward.

Just needed to get their base energized after such humiliation the last 10 months through the fear of losing "benefits" from "The State"
 
That is an amazing accomplishment nobody saw coming, except everyone that can read polls and understand percentages.
Hmm...

Polls are irrelevant, and should be ignored by elected representatives.
Seems like before every major election we talk about 'the polls,' and when they're proven wrong by the election results what do we do?

We forget about them and when the next election comes around we listen to the polls again.
point-laugh.gif
 
Congratulations to Democrats for winning elections in Democrat-majority cities and states.

That is an amazing accomplishment nobody saw coming, except everyone that can read polls and understand percentages.
In VA at least, both Gov and Lt Gov had been held by republicans. So yes, last night isn’t necessarily an indicator of how midterms will go, but VA at least has had republican leadership, had the option to continue with that, and chose against it. That is still noteworthy.
 
In VA at least, both Gov and Lt Gov had been held by republicans. So yes, last night isn’t necessarily an indicator of how midterms will go, but VA at least has had republican leadership, had the option to continue with that, and chose against it. That is still noteworthy.
georgiarecorder.com

Democrats flip two seats on the Georgia Public Service Commission • Georgia Recorder

Democrats have flipped two seats on the Georgia Public Service Commission, which is currently an all-GOP panel. The PSC regulates Georgia utilities.
georgiarecorder.com georgiarecorder.com

There are small wins too.
 
Congratulations to Democrats for winning elections in Democrat-majority cities and states.

That is an amazing accomplishment nobody saw coming, except everyone that can read polls and understand percentages.
News flash. NYC and Cali matter more than every red state combined.
 
Congratulations to Democrats for winning elections in Democrat-majority cities and states.

That is an amazing accomplishment nobody saw coming, except everyone that can read polls and understand percentages.
Excuses are what you will find in the toolbox of the second place finisher.
—Kenny Florian
 
News flash. NYC and Cali matter more than every red state combined.
News flash. NY and Cali have had Democrat super majorities in their political classes for over three decades.
And after these elections they still will.

So what's your point?
 
You mean Trumps handlers. Trump is too busy not knowing who he pardoned and making up wars to stop.
Meh. As long as the Second War of Northern Aggression kicks off, I don't really care about the details.

TV is usually shit in the run up to Xmas. Der Trumpen SS - sorry, ICE - raping, pillaging and burning their way through New York will at least give me something interesting to watch. ;)
 
Means nothing. All deep blue states and cities.

The only one that carried any broad meaning was democrats deciding Jay Jones disgusting fantasies weren’t disqualifying. So, at the very least spare us any future hand wringing about Young Republican chat logs.

Meanwhile..back to the scoreboard nationally…democrats are preparing their shutdown cave to Trump with no concessions.
 
News flash. NY and Cali have had Democrat super majorities in their political classes for over three decades.
And after these elections they still will.

So what's your point?
You are ignoring all the other loses, as a coping mechanism. It’s like saying our running back had a 100 yards when your team lost by 40.
Everything is too damn expensive which is the number 1 voting factor for a majority of Americans.
I am enjoying the MAGA cope and seething today though.
 
