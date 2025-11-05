Sweater of AV
Looks like a clean sweep. A socialist, two women, and redistricting....Donald won't be particularly pleased.
NYC Mayoral Election
W: Zohran Mamdani (D)
NJ: Gubernatorial Election
W: Mikie Sherrill (D)
Virginia Gubernatorial Election
W: Abigail Spanberger (D)
California Proposition 50
Passed
