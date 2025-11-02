MMA Fighter of the Year of each year since 1993. (1993-2025)

CombatSports55
White Belt
@White
- Joined
- Feb 10, 2025
- Messages
- 83
- Reaction score
- 81
MMA Fighter Of The Year For Each Year
1993 - Royce Gracie
1994 - Royce Gracie (8 Wins all by sub!)
1995 - Ken Shamrock
1996 - Igor Vovchanchyn (14 finishes!) or Dan Severn (6-0) or Mark Coleman (5 finishes this year and wins title next year)
1997 - Randy Couture or Igor Vovchanchyn (Runner Ups: Vitor Belfort & Mark Kerr)
1998 - Frank Shamrock (3 title defenses)
1999 - Igor Vovchanchyn (7 wins) or Pat Miletich (4-1 with 2 title defenses)
2000 - Randy Couture
2001 - BJ Penn or Tito Ortiz or Matt Hughes or Wanderlei Silva
2002 - Matt Hughes or Wanderlei Silva
2003 - Fedor Emelianenko (Runner Up: Randy Couture)
2004 - Fedor Emelianenko or BJ Penn or Wanderlei Silva
2005 - Maurício Shogun Rua (5-0 against elite comp. 2005 Pride Grand Prix winner.)
2006 - Chuck Liddell (3 title defenses)
2007 - Rampage Jackson [3-0, Won UFC Belt and then won Unification] (Runner Up: Randy Couture)
2008 - Gegard Mousasi [6-0 & Won the 2008 Dream Middleweight Grand Prix] (Runner Up: Anderson Silva)
2009 - José Aldo (Runner Up: Lyoto Machida or Georges St-Pierre or Gegard Mousasi)
2010 - Frankie Edgar
2011 - Jon Jones (Close Runner Up: Dan Henderson) (3rd: Nick Diaz)
2012 - Benson Henderson (3 title defenses)
2013 - Demetrious Mighty Mouse Johnson (Runner Up: Cain Velasquez)
2014 - Robbie Lawler (Runner Up: Max Halloway)(3rd & 4th: TJ Dillashaw & Luke Rockhold)
2015 - Conor McGregor (Runner Ups: Luke Rockhold & Ronda Rousey)
2016 - Stipe Miocic (Runner Up: Conor McGregor)
2017 - Max Halloway (Runner Ups: Rose Namajunas & Demetrious Johnson)
2018 - Daniel Cormier
2019 - Israel Adesanya (Runner Up: Jorge Masvidal) (3rd: Usman)
2020 - Deiveson Figueiredo
2021 - Kamaru Usman
2022 - Alex Pereira
2023 - Islam Makhachev
2024 - Alex Pereira (Runner Up: Ilia)
2025 - Merab Dvalishvili (so far)
1993 - Royce Gracie
1994 - Royce Gracie (8 Wins all by sub!)
1995 - Ken Shamrock
1996 - Igor Vovchanchyn (14 finishes!) or Dan Severn (6-0) or Mark Coleman (5 finishes this year and wins title next year)
1997 - Randy Couture or Igor Vovchanchyn (Runner Ups: Vitor Belfort & Mark Kerr)
1998 - Frank Shamrock (3 title defenses)
1999 - Igor Vovchanchyn (7 wins) or Pat Miletich (4-1 with 2 title defenses)
2000 - Randy Couture
2001 - BJ Penn or Tito Ortiz or Matt Hughes or Wanderlei Silva
2002 - Matt Hughes or Wanderlei Silva
2003 - Fedor Emelianenko (Runner Up: Randy Couture)
2004 - Fedor Emelianenko or BJ Penn or Wanderlei Silva
2005 - Maurício Shogun Rua (5-0 against elite comp. 2005 Pride Grand Prix winner.)
2006 - Chuck Liddell (3 title defenses)
2007 - Rampage Jackson [3-0, Won UFC Belt and then won Unification] (Runner Up: Randy Couture)
2008 - Gegard Mousasi [6-0 & Won the 2008 Dream Middleweight Grand Prix] (Runner Up: Anderson Silva)
2009 - José Aldo (Runner Up: Lyoto Machida or Georges St-Pierre or Gegard Mousasi)
2010 - Frankie Edgar
2011 - Jon Jones (Close Runner Up: Dan Henderson) (3rd: Nick Diaz)
2012 - Benson Henderson (3 title defenses)
2013 - Demetrious Mighty Mouse Johnson (Runner Up: Cain Velasquez)
2014 - Robbie Lawler (Runner Up: Max Halloway)(3rd & 4th: TJ Dillashaw & Luke Rockhold)
2015 - Conor McGregor (Runner Ups: Luke Rockhold & Ronda Rousey)
2016 - Stipe Miocic (Runner Up: Conor McGregor)
2017 - Max Halloway (Runner Ups: Rose Namajunas & Demetrious Johnson)
2018 - Daniel Cormier
2019 - Israel Adesanya (Runner Up: Jorge Masvidal) (3rd: Usman)
2020 - Deiveson Figueiredo
2021 - Kamaru Usman
2022 - Alex Pereira
2023 - Islam Makhachev
2024 - Alex Pereira (Runner Up: Ilia)
2025 - Merab Dvalishvili (so far)