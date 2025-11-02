MMA Fighter of the Year of each year since 1993. (1993-2025)

C

CombatSports55

White Belt
@White
Joined
Feb 10, 2025
Messages
83
Reaction score
81
MMA Fighter Of The Year For Each Year

1993 - Royce Gracie
1994 - Royce Gracie (8 Wins all by sub!)
1995 - Ken Shamrock
1996 - Igor Vovchanchyn (14 finishes!) or Dan Severn (6-0) or Mark Coleman (5 finishes this year and wins title next year)
1997 - Randy Couture or Igor Vovchanchyn (Runner Ups: Vitor Belfort & Mark Kerr)
1998 - Frank Shamrock (3 title defenses)
1999 - Igor Vovchanchyn (7 wins) or Pat Miletich (4-1 with 2 title defenses)
2000 - Randy Couture
2001 - BJ Penn or Tito Ortiz or Matt Hughes or Wanderlei Silva
2002 - Matt Hughes or Wanderlei Silva
2003 - Fedor Emelianenko (Runner Up: Randy Couture)
2004 - Fedor Emelianenko or BJ Penn or Wanderlei Silva
2005 - Maurício Shogun Rua (5-0 against elite comp. 2005 Pride Grand Prix winner.)
2006 - Chuck Liddell (3 title defenses)
2007 - Rampage Jackson [3-0, Won UFC Belt and then won Unification] (Runner Up: Randy Couture)
2008 - Gegard Mousasi [6-0 & Won the 2008 Dream Middleweight Grand Prix] (Runner Up: Anderson Silva)
2009 - José Aldo (Runner Up: Lyoto Machida or Georges St-Pierre or Gegard Mousasi)
2010 - Frankie Edgar
2011 - Jon Jones (Close Runner Up: Dan Henderson) (3rd: Nick Diaz)
2012 - Benson Henderson (3 title defenses)
2013 - Demetrious Mighty Mouse Johnson (Runner Up: Cain Velasquez)
2014 - Robbie Lawler (Runner Up: Max Halloway)(3rd & 4th: TJ Dillashaw & Luke Rockhold)
2015 - Conor McGregor (Runner Ups: Luke Rockhold & Ronda Rousey)
2016 - Stipe Miocic (Runner Up: Conor McGregor)
2017 - Max Halloway (Runner Ups: Rose Namajunas & Demetrious Johnson)
2018 - Daniel Cormier
2019 - Israel Adesanya (Runner Up: Jorge Masvidal) (3rd: Usman)
2020 - Deiveson Figueiredo
2021 - Kamaru Usman
2022 - Alex Pereira
2023 - Islam Makhachev
2024 - Alex Pereira (Runner Up: Ilia)
2025 - Merab Dvalishvili (so far)
 
Factoring Criteria for my list

1. Quality of the win
2. How you win the fight
3. How sensational you are
4. Breaking Records
5. Overcoming adversity
6. How great/entertaining the fight is / FOTY candidate
7. Activity

FOTY is not to be confused for PFP best fighter of the year.
That's only one aspect of my criteria.

Feel free to give constructive criticism for any year.
 
No love for Bas Rutten?

He should.make an appearance somewhere between 96-99 imo.

Guy was unbeaten for 20+ fights, won and defended King Of Pancrase and won UFC gold.

Pat Militech gets a mention but Bas doesn't?
 
CombatSports55 said:
MMA Fighter Of The Year For Each Year

1993 - Royce Gracie
1994 - Royce Gracie (8 Wins all by sub!)
1995 - Ken Shamrock
1996 - Igor Vovchanchyn (14 finishes!) or Dan Severn (6-0) or Mark Coleman (5 finishes this year and wins title next year)
1997 - Randy Couture or Igor Vovchanchyn (Runner Ups: Vitor Belfort & Mark Kerr)
1998 - Frank Shamrock (3 title defenses)
1999 - Igor Vovchanchyn (7 wins) or Pat Miletich (4-1 with 2 title defenses)
2000 - Randy Couture
2001 - BJ Penn or Tito Ortiz or Matt Hughes or Wanderlei Silva
2002 - Matt Hughes or Wanderlei Silva
2003 - Fedor Emelianenko (Runner Up: Randy Couture)
2004 - Fedor Emelianenko or BJ Penn or Wanderlei Silva
2005 - Maurício Shogun Rua (5-0 against elite comp. 2005 Pride Grand Prix winner.)
2006 - Chuck Liddell (3 title defenses)
2007 - Rampage Jackson [3-0, Won UFC Belt and then won Unification] (Runner Up: Randy Couture)
2008 - Gegard Mousasi [6-0 & Won the 2008 Dream Middleweight Grand Prix] (Runner Up: Anderson Silva)
2009 - José Aldo (Runner Up: Lyoto Machida or Georges St-Pierre or Gegard Mousasi)
2010 - Frankie Edgar
2011 - Jon Jones (Close Runner Up: Dan Henderson) (3rd: Nick Diaz)
2012 - Benson Henderson (3 title defenses)
2013 - Demetrious Mighty Mouse Johnson (Runner Up: Cain Velasquez)
2014 - Robbie Lawler (Runner Up: Max Halloway)(3rd & 4th: TJ Dillashaw & Luke Rockhold)
2015 - Conor McGregor (Runner Ups: Luke Rockhold & Ronda Rousey)
2016 - Stipe Miocic (Runner Up: Conor McGregor)
2017 - Max Halloway (Runner Ups: Rose Namajunas & Demetrious Johnson)
2018 - Daniel Cormier
2019 - Israel Adesanya (Runner Up: Jorge Masvidal) (3rd: Usman)
2020 - Deiveson Figueiredo
2021 - Kamaru Usman
2022 - Alex Pereira
2023 - Islam Makhachev
2024 - Alex Pereira (Runner Up: Ilia)
2025 - Merab Dvalishvili (so far)
Click to expand...
<smellit>


What got me into mma
 
I’d put Anderson in 2007. He won three fight including the belt and the way in which he demolished Rich Franklin put an exclamation point to his rise in the UFC.

Only a year prior he was planning to quit fighting and had a visa to give MMA classes in the US. I guess he did end up giving lessons but in the octagon!

Also bonus points as all three fights were ended differently (including a sub).
 
You must log in or register to reply here.

Similar threads

Takes Two To Tango
  • Poll Poll
Who was the best fighter in MMA every year since 1993.
3 4 5
Replies
87
Views
3K
BowserJr
BowserJr

Latest posts

Forum statistics

Threads
1,276,285
Messages
58,032,923
Members
175,914
Latest member
loki808

Share this page

Back
Top