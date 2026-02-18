Kung Fu Kowboy
Senior Moderator
Staff member
Senior Moderator
- Joined
- Oct 20, 2004
- Messages
- 133,587
- Reaction score
- 270,026
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Main Card – YouTube – 8:00pm ET / 5:00pm PT
Gable Steveson vs. Hugo Lezama
Irving Cardona vs. Edgar Escarrega
Luis Solorzano vs. Alexandro Bravo
Ricardo Hurtado vs. Matías Molero
Jesus Hernandez vs. Gael Reséndiz
Hector Negroe vs. Renzo Aldave
Omar Díaz vs. Luis Piñango
Carolina Rojas vs. Jharely Reyes
Kevin Villarreal vs. Kevin Arreola
Roberto Morales vs. Kevin Rodriguez