PBP Mexico Fight League 3: Gable Steveson vs. Hugo Lezama ***Sherdog Discussion*** 2/19 8PM ET (FREE STREAM HERE)

qfOAaag.jpeg

Mexico Fight League 3
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

Main Card – YouTube – 8:00pm ET / 5:00pm PT
Gable Steveson vs. Hugo Lezama
Irving Cardona vs. Edgar Escarrega
Luis Solorzano vs. Alexandro Bravo
Ricardo Hurtado vs. Matías Molero
Jesus Hernandez vs. Gael Reséndiz
Hector Negroe vs. Renzo Aldave
Omar Díaz vs. Luis Piñango
Carolina Rojas vs. Jharely Reyes
Kevin Villarreal vs. Kevin Arreola
Roberto Morales vs. Kevin Rodriguez

 
Be back when Lezama catches Gable early and puts him to sleep.
It has crossed my mind that maybe he thinks he's more ready than he actually is. We will find out, this is the first guy he will have fought with a pulse. Wouldn't even mind if the dream came crashing down
 
LFG!!!!!!!!!

gable-steveson-ufc.gif


dirty-boxing-championship-dbx.gif


gable-steveson-ufc.gif
 
I'm gonna laugh heartily if this ends up like Aoki/Nagashima round 2
 
Excellent find Kowboy, yoo da man ! <joy>Violence is on the menu.
 
