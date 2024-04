Matchmaking the Rest of the 2024 Schedule

UFC 303, Vegas (June 29th):

Conor vs Chandler

Kayla vs Pena (Interim BW Title, no PPV points)

Colby vs Garry

Nickal vs Anders

Morales vs Magny



Pyfer vs Barriault (Prelim Headliner)



FN Apex, (July 6th):

Roundtree vs Krylov

Shahbazyan vs Park



UFC FN Salt-Lake (July 13th):

Sandhagen vs Umar

Usman vs Cannonier

Wonderboy vs Ponzinibio

Kyler vs Font

Natalia vs Cortez

Talbott vs Castaneda



UFC 304, UK (July 20th):

Aspinall vs Blaydes 2

Leon vs Belal 2

MVP vs Buckley

Paddy vs Bobby

Allen vs Emmett



Royval vs Mokaev (Prelim Headliner)



FN, Apex (July 27th):

Tybura vs Spivak 2

Dober vs RDA



UFC FN, Nashville (AUG 3RD):

Chito vs Figgy

Kattar vs Mitchell

Giga vs Landwher

Tate vs Rosa

OSP vs Cutelaba

Peek vs Ashmouz



FN, Apex (AUG 10th):

Blanchfield vs Rose



UFC 305, Perth (AUG 17th):

DDP vs Izzy

Shavkat vs JDM (5-rounds)

Moicano vs Hooker

KKF vs Kape

O'Neill vs Araujo



Tuivasa vs Barnett (Prelim Headliner)



FN, Apex (AUG 24th):

Andrade vs Jandiroba



UFC FN Singapore (AUG 31st):

Jiri vs Hill

Cejudo vs Song

Xiaonon vs Lemos

Leech vs Holland



FN Apex, (SEP 7th):

Vettori vs Allen



UFC 306, The Sphere (SEP 14th):

Topuria vs Holloway

Grasso vs Shevchenko III

Ortega vs Evloev

Yair vs Aljo

Lopes vs Ige



Zellhuber vs Torres (Prelim Headliner)



FN Apex, (SEP 21st):

Dariush vs Turner



UFC FN Paris, (SEP 28th):

Gane vs Pav/Jailton/Romanov

St Denis vs Fiziev

Imavov vs Hermanson

Ziam vs Bahamondes



UFC 307, Abu Dhabi (OCT 19th):

Pereira vs Ankalaev

O'Malley vs Merab

Pantoja/Erceg vs Albazi



UFC 308, MSG (NOV 9th):

Jones vs Stipe

Oliveira vs Gamrot

Burns vs Brady

Lewis vs Rozenstruik



UFC 309, Vegas (DEC 14th):

Islam/Poirier vs Arman

Pennington vs Kayla/Pena

Zhang vs Suarez



A lot of interchangeability with both individual fighters & pairings, but hiwever things shake out there are a plethora of options & the roster is stacked.