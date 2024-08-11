Matches to make after Tybura vs Spivac 2

GibsterMMA

GibsterMMA

Blue Belt
@Blue
Joined
Mar 1, 2015
Messages
819
Reaction score
946
Serghei Spivac vs Jailton Almeida
Marcin Tybura vs Mick Parkin
Chepe Mariscal vs Bryce Mitchell
Damon Jackson vs Jonathan Pearce
Danny Barlow vs Uros Medic (rebook)
Nikolay Veretennikov vs Billy Goff
Chris Gutierrez vs Farid Basharat
Quang Le vs Saimon Oliveira
Yana Santos vs de Randamie/Cornolle winner
Chelsea Chandler vs Perez/Zheleznyakova winner
Toshiomi Kazama vs Carlos Vera
Charalampos Grigoriou vs Jesse Butler
Karol Rosa vs Miesha Tate
Pannie Kianzad vs Julia Avila
Jhonata Diniz vs Tafa/Walker winner
Karl Williams vs Hamdy Abdelwahab
Youssef Zalal vs Ryan Hall
Jarno Errens vs Francis Marshall
Stephanie Luciano vs Sam Hughes
Talita Alencar vs Alice Ardelean
 
You must log in or register to reply here.

Similar threads

Jackonfire
  • Sticky
  • Poll
PBP UFC on ESPN 61: Tybura vs. Spivac 2 Official PBP Discussion: Sat. 8/10 at 5pm ET
68 69 70
Replies
1K
Views
11K
Neck&Neck
Neck&Neck
GibsterMMA
Matches to make after Tuivasa vs Tybura
Replies
5
Views
414
Jawth
Jawth
Jackonfire
Media UFC on ESPN 61: Tybura vs. Spivac 2 Official Weigh-In: Fri 8/9 at 11 am ET
Replies
19
Views
323
aerius
aerius
GibsterMMA
Matches to make after Allen vs Curtis 2
Replies
13
Views
807
Portland8242
Portland8242
GibsterMMA
Matches to make after Namajunas vs Ribas
Replies
1
Views
442
Shaolin Alan
Shaolin Alan

Latest posts

Forum statistics

Threads
1,244,822
Messages
56,011,057
Members
175,031
Latest member
Ohio_Rizz

Share this page

Back
Top