Matches to make after Tybura vs Spivac 2

GibsterMMA
Blue Belt
@Blue
- Joined
- Mar 1, 2015
- Messages
- 819
- Reaction score
- 946
Serghei Spivac vs Jailton Almeida
Marcin Tybura vs Mick Parkin
Chepe Mariscal vs Bryce Mitchell
Damon Jackson vs Jonathan Pearce
Danny Barlow vs Uros Medic (rebook)
Nikolay Veretennikov vs Billy Goff
Chris Gutierrez vs Farid Basharat
Quang Le vs Saimon Oliveira
Yana Santos vs de Randamie/Cornolle winner
Chelsea Chandler vs Perez/Zheleznyakova winner
Toshiomi Kazama vs Carlos Vera
Charalampos Grigoriou vs Jesse Butler
Karol Rosa vs Miesha Tate
Pannie Kianzad vs Julia Avila
Jhonata Diniz vs Tafa/Walker winner
Karl Williams vs Hamdy Abdelwahab
Youssef Zalal vs Ryan Hall
Jarno Errens vs Francis Marshall
Stephanie Luciano vs Sam Hughes
Talita Alencar vs Alice Ardelean
Marcin Tybura vs Mick Parkin
Chepe Mariscal vs Bryce Mitchell
Damon Jackson vs Jonathan Pearce
Danny Barlow vs Uros Medic (rebook)
Nikolay Veretennikov vs Billy Goff
Chris Gutierrez vs Farid Basharat
Quang Le vs Saimon Oliveira
Yana Santos vs de Randamie/Cornolle winner
Chelsea Chandler vs Perez/Zheleznyakova winner
Toshiomi Kazama vs Carlos Vera
Charalampos Grigoriou vs Jesse Butler
Karol Rosa vs Miesha Tate
Pannie Kianzad vs Julia Avila
Jhonata Diniz vs Tafa/Walker winner
Karl Williams vs Hamdy Abdelwahab
Youssef Zalal vs Ryan Hall
Jarno Errens vs Francis Marshall
Stephanie Luciano vs Sam Hughes
Talita Alencar vs Alice Ardelean