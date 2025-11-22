Matches to make after Tsarukyan vs Hooker

GibsterMMA
Blue Belt
@Blue
- Joined
- Mar 1, 2015
- Messages
- 921
- Reaction score
- 1,381
Arman Tsarukyan vs Ilia Topuria
Dan Hooker vs Rafael Fiziev
Ian Machado Garry vs Islam Makhachev
Belal Muhammad vs Joaquin Buckley
Volkan Oezdemir vs Khalil Rountree
Alonzo Menifield vs Dustin Jacoby 2
Myktybek Orolbai vs Sam Patterson
Jack Hermansson RETIRE PLEASE
Waldo Cortes Acosta vs Lewis, Petrino, or Spann
Shamil Gaziev vs Mick Parkin
Kyoji Horiguchi TITLE SHOT
Tagir Ulanbekov vs Andre Lima
Luke Riley vs Jack Jenkins
Bogdan Grad vs Harry Hardwick
Nicolas Dalby vs Uros Medic
Saygid Izagakhmaev vs Andreas Gustafsson
Asu Almabayev vs Amir Albazi
Alex Perez vs Charles Johnson
AbdulRakhman Yakhyaev vs Tuco Tokkos
Raffael Cerqueira CUT
Aleksandre Topuria vs Aoriqileng
Bekzat Almakhan vs Cristian Quinonez
Ismail Naurdiev vs Almeida/Oleksiejczuk winner
Ryan Loder CUT
Nurullo Aliev vs Rafa Garcia
Shem Rock vs Abdul-Kareem Al-Selwady
Denzel Freeman vs Mohammed Usman
Marek Bujlo vs Louie Sutherland
I put 3 opponents for Acosta because I think all three are realistic for a December fight
Dan Hooker vs Rafael Fiziev
Ian Machado Garry vs Islam Makhachev
Belal Muhammad vs Joaquin Buckley
Volkan Oezdemir vs Khalil Rountree
Alonzo Menifield vs Dustin Jacoby 2
Myktybek Orolbai vs Sam Patterson
Jack Hermansson RETIRE PLEASE
Waldo Cortes Acosta vs Lewis, Petrino, or Spann
Shamil Gaziev vs Mick Parkin
Kyoji Horiguchi TITLE SHOT
Tagir Ulanbekov vs Andre Lima
Luke Riley vs Jack Jenkins
Bogdan Grad vs Harry Hardwick
Nicolas Dalby vs Uros Medic
Saygid Izagakhmaev vs Andreas Gustafsson
Asu Almabayev vs Amir Albazi
Alex Perez vs Charles Johnson
AbdulRakhman Yakhyaev vs Tuco Tokkos
Raffael Cerqueira CUT
Aleksandre Topuria vs Aoriqileng
Bekzat Almakhan vs Cristian Quinonez
Ismail Naurdiev vs Almeida/Oleksiejczuk winner
Ryan Loder CUT
Nurullo Aliev vs Rafa Garcia
Shem Rock vs Abdul-Kareem Al-Selwady
Denzel Freeman vs Mohammed Usman
Marek Bujlo vs Louie Sutherland
I put 3 opponents for Acosta because I think all three are realistic for a December fight