Matches to make after Tsarukyan vs Hooker

Arman Tsarukyan vs Ilia Topuria
Dan Hooker vs Rafael Fiziev
Ian Machado Garry vs Islam Makhachev
Belal Muhammad vs Joaquin Buckley
Volkan Oezdemir vs Khalil Rountree
Alonzo Menifield vs Dustin Jacoby 2
Myktybek Orolbai vs Sam Patterson
Jack Hermansson RETIRE PLEASE
Waldo Cortes Acosta vs Lewis, Petrino, or Spann
Shamil Gaziev vs Mick Parkin
Kyoji Horiguchi TITLE SHOT
Tagir Ulanbekov vs Andre Lima
Luke Riley vs Jack Jenkins
Bogdan Grad vs Harry Hardwick
Nicolas Dalby vs Uros Medic
Saygid Izagakhmaev vs Andreas Gustafsson
Asu Almabayev vs Amir Albazi
Alex Perez vs Charles Johnson
AbdulRakhman Yakhyaev vs Tuco Tokkos
Raffael Cerqueira CUT
Aleksandre Topuria vs Aoriqileng
Bekzat Almakhan vs Cristian Quinonez
Ismail Naurdiev vs Almeida/Oleksiejczuk winner
Ryan Loder CUT
Nurullo Aliev vs Rafa Garcia
Shem Rock vs Abdul-Kareem Al-Selwady
Denzel Freeman vs Mohammed Usman
Marek Bujlo vs Louie Sutherland

I put 3 opponents for Acosta because I think all three are realistic for a December fight
 
In all fairness Armans wrestling only looks good against non wrestlers.


Gamrot and Mak took lil bro to wrestling school.
It’s not just about his wrestling. He got what it takes to beat Ilia.
 
Waldo Cortez-Acosta vs Anyone, shortly.

Tsarukyan vs Topuria, shortly (no pun intended).
 
I dont understand mma math..
Oliveira destroyed Gamrot on the ground but was competetive getting leveled by Arman
 
His striking defense and gas tank are mediocre at best.


He can’t keep that wrestling pace for 5 rounds and his striking defense isn’t good enough to keep Topuria from testing his chin eventually. He’s already been rocked and wobbled multiple times in his career.
 
I don't wanna hear shit about Pimblett getting a title shot

Tsarukyan is a very legit #1 contender.
Because he beat a complete jabroni in Dan Hooker?

Arman was #1 and should have been rebooked against Islam, but the UFC refused. Now he's sat out over 500 days and fought the #6 guy with a journeyman career. This isn't some mandate.
 
I dont understand mma math..
Oliveira destroyed Gamrot on the ground but was competetive getting leveled by Arman
In a five round fight Olives would’ve taken that imo. Arman got tuned up on the feet and resorted to LnP to win the close decision. He was absolutely gassed by the end of that third round.


It’s how Gamrot drowned him. Arman wasn’t even bothering fighting off Gamrots underhooks by the fourth and fifth round of their fight. Probably carries too much muscle for his frame coupled with relying on explosion for his strikes and scrambles.
 
Cut the first two guys who fought
 
Because he beat a complete jabroni in Dan Hooker?

Arman was #1 and should have been rebooked against Islam, but the UFC refused. Now he's sat out over 500 days and fought the #6 guy with a journeyman career. This isn't some mandate.
Oh are we supposed to fault him cause all the other contenders ducked him, including Pimblett?
 
Gotta be Arman vs illia … I don’t really agree with Garry getting a shot although he looked the best I’ve ever seen him easily
 
Arman earned the title shot long before tonight. If ilia ducks Arman it will be a travesty.
 
