Matches to make after Pantoja vs Erceg

- Alexandre Pantoja vs. Albazi/Royval winner (Pantoja wants time off, book a title eliminator)

- Steve Erceg vs. Matheus Nicolau

- Jose Aldo vs. Henry Cejudo

- Jonathan Martinez vs. Simon/Oliveira winner

- Anthony Smith vs. Menifield/Ulberg winner

- Vitor Petrino vs. Kennedy Nzechukwu

- Michel Pereira vs. Jack Hermansson

- Ihor Potieria vs. Sedriques Dumas

- Caio Borralho vs. Roman Dolidze

- Paul Craig vs. Gregory Rodrigues

- Joanderson Brito vs. Dan Ige

- Jack Shore vs. Jonathan Pearce

- Iasmin Lucindo vs. Loopy Godinez

- Karolina Kowalkiewicz vs. Loma Lookboonmee

- Myktybek Orolbai vs. Benoit St. Denis

- Elves Brener vs. Nazim Sadykhov

- Drakkar Klose vs. Jalin Turner

- Joaquim Silva vs. Jordan Leavitt

- Mauricio Ruffy vs. Trevor Peek

- Jamie Mullarkey vs. Chris Padilla

- Dione Barbosa vs. Victoria Leonardo

- Ernesta Kareckaite vs. Jamey-Lyn Horth

- Ismael Bonfim vs. Rafa Garcia

- Vinc Pichel vs. Christos Giagos

- Alessandro Costa vs. Bruno da Silva

- Kevin Borjas vs. Daniel Barez