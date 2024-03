Matches to make after O’Malley vs Vera 2

Sean O’Malley vs Merab Dvalishvili

Chito Vera vs Henry Cejudo

Dustin Poirier vs Max Holloway (with win)

Benoit Saint Denis vs Beneil Dariush

Michael Page vs Stephen Thompson

Kevin Holland vs Randy Brown

Jack Della Maddalena vs Shavkat Rakhmonov

Gilbert Burns vs Sean Brady

Petr Yan vs Figueiredo/Garbrandt winner

Song Yadong vs Dominick Cruz

Curtis Blaydes vs Tom Aspinall

Jailton Almeida vs Serghei Spivac

Maycee Barber vs Rose Namajunas (with win)

Katlyn Cerminara vs Tracy Cortez

Mateusz Gamrot vs Oliveira/Tsarukyan loser

Rafael Dos Anjos vs Green/Miller winner

Kyler Phillips vs Said Nurmagomedov

Pedro Munhoz vs Victor Henry (with win)

Philipe Lins vs Dominick Reyes

Ion Cutelaba vs Da Un Jung

Michel Pereira vs Paulo Costa

Michal Oleksiejczuk vs Armen Petrosyan

Robelis Despaigne vs Thomas Peterson

Josh Parisian CUT

Asu Almabaev vs David Dvorak

CJ Vergara vs Saaiman/Talbott winner (135)

Joanne Wood ENJOY LIFE

Maryna Moroz vs Ketlen Souza