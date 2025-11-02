Matches to make after Garcia vs Onama

GibsterMMA
Steve Garcia vs Josh Emmett
David Onama vs Mariscal/Sabatini winner
Waldo Cortes Acosta vs Derrick Lewis
Ante Delija vs Tai Tuivasa
Jeremiah Wells vs Jacobe Smith
Themba Gorimbo vs Court McGee
Yadier del Valle vs Emmers/Amil winner
Isaac Dulgarian vs Francis Marshall
Charles Radtke vs Islam Dulatov
Daniel Frunza vs Billy Ray Goff
Allan Nascimento vs Steve Erceg
Cody Durden vs Daniel Barez
Billy Elekana vs Brendson Ribeiro
Kevin Christian vs Junior Tafa
Timmy Cuamba vs Luan Lacerda
Chang Ho Lee vs Quang Le
Donte Johnson vs Nick Klein (rebook)
Sedriques Dumas CUT
Norma Dumont vs Larissa Pacheco
Ketlen Vieira vs Irene Aldana 2
Alice Ardelean vs Vanessa Demopoulos
Montserrat Conejo Ruiz CUT
Seok Hyeon Ko vs Jake Matthews
Phil Rowe vs Carlos Leal
Talita Alencar vs Yazmin Jauregui
Ariane Carnelossi CUT
