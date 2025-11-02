Matches to make after Garcia vs Onama

Steve Garcia vs Josh Emmett
David Onama vs Mariscal/Sabatini winner
Waldo Cortes Acosta vs Derrick Lewis
Ante Delija vs Tai Tuivasa
Jeremiah Wells vs Jacobe Smith
Themba Gorimbo vs Court McGee
Yadier del Valle vs Emmers/Amil winner
Isaac Dulgarian vs Francis Marshall
Charles Radtke vs Islam Dulatov
Daniel Frunza vs Billy Ray Goff
Allan Nascimento vs Steve Erceg
Cody Durden vs Daniel Barez
Billy Elekana vs Brendson Ribeiro
Kevin Christian vs Junior Tafa
Timmy Cuamba vs Luan Lacerda
Chang Ho Lee vs Quang Le
Donte Johnson vs Nick Klein (rebook)
Sedriques Dumas CUT
Norma Dumont vs Larissa Pacheco
Ketlen Vieira vs Irene Aldana 2
Alice Ardelean vs Vanessa Demopoulos
Montserrat Conejo Ruiz CUT
Seok Hyeon Ko vs Jake Matthews
Phil Rowe vs Carlos Leal
Talita Alencar vs Yazmin Jauregui
Ariane Carnelossi CUT
 
Waldo vs Lewis doesn't do it for me, sorry man.

Waldo was already ranked ahead of Lewis, and just got a "moment".

Jailton makes a lot more sense.
Derrick Lewis said he wanted Waldo after his fight against Texeira and if the UFC wants Derrick anywhere near a TS again that's the fight they'll probably make even though I do agree after that Waldo should get Blaydes or Almeida IMO.
 
Frunza made Chuck Buffalo look like a D-1 All-American. I don't think he deserves another shot as he's 0-2 now against fairly low opposition.

I like the other match ups though for the most part.
 
Cody durden is 1-5 flyweight how long are we not gonna cut this bum?
 
Looked at the card this morning because I had no idea who was fighting on it besides the main event and was SHOCKED to see Sedriques Dumas was fighting. Dude is a piece of shit outside of the cage and isn’t a good fighter at all.
 
Enough giving Emmett big fights… dudes a 45 year old FW wasting time for the division.


Garcia vs Zalal should be the next FN headliner
Yeah I could see Garcia getting either Zalal or Pitbull and I think Jean Silva could get the other. Unless UFC wants to boost Garcia and Jean up the rankings to fight Sterling or Allen but I think its more likely they keep Jean, Garcia, Pitbull and Zalal together.

Murphy should get title shot, Sterling/Allen, Lopes/Movsar 2, Ortega to LW and Yair just had another surgery so he's out for a while.
 
Yeah I could see Garcia getting either Zalal or Pitbull and I think Jean Silva could get the other. Unless UFC wants to boost Garcia and Jean up the rankings to fight Sterling or Allen but I think its more likely they keep Jean, Garcia, Pitbull and Zalal together.

Murphy should get title shot, Sterling/Allen, Lopes/Movsar 2, Ortega to LW and Yair just had another surgery so he's out for a while.
Hurts his hand in April, waits 6 months to get surgery. That so Yair of him
 
Garcia vs Emmett is a terrible suggestion.

At 7 in a row and six KOs he should be getting a a huge bout.

Yair, Lopes, or Evloev.
 
