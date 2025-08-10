  • Xenforo is upgrading us to version 2.3.7 on Thursday Aug 14, 2025 at 01:00 AM BST. This upgrade includes several security fixes among other improvements. Expect a temporary downtime during this process. More info here

Matches to make after Dolidze vs Hernandez

Anthony Hernandez vs Sean Strickland
Roman Dolidze vs Brendan Allen
Steve Erceg vs Elliott/Asakura winner
Ode Osbourne vs Cody Durden
Iasmin Lucindo vs Jessica Andrade
Angela Hill vs Fatima Kline
Andre Fili vs Kevin Vallejos
Christian Rodriguez vs Bogdan Grad
Jean Matsumoto vs Raoni Barcelos
Miles Johns vs Javid Basharat
Christian Leroy Duncan vs Cesar Almeida
Eryk Anders vs Andre Petroski
Julius Walker vs Aslan/Tafa winner
Raffael Cerqueira CUT
Elijah Smith vs Serhiy Sidey
Toshiomi Kazama RETIRE
Joselyne Edwards vs Mayra Bueno Silva
Priscila Cachoeira vs Klaudia Sygula
Uros Medic vs Jonny Parsons
Gilbert Urbina CUT
Gabriella Fernandes vs Wang Cong 2
Julija Stoliarenko vs Yuneisy Duben
Eric McConico vs Barlow/Santos winner
Cody Brundage vs Jackson McVey
 
Anthony Hernandez vs. Israel Adesanya
Roman Dolidze vs. Park/Aliskerov winner
Steve Erceg vs. Asu Almabayev
Ode Osbourne vs. Jose Ochoa
Iasmin Lucindo vs. Yan Xiaonan
Angela Hill vs. Lookboonmee/Thainara winner
Andre Fili vs. Pat Sabatini
Christian Rodriguez vs. Yoo Joo-Sang
Jean Matsumoto vs. Ricky Simon
Miles Johns vs. Rinya Nakamura
Christian Leroy Duncan vs. Cesar Almeida
Eryk Anders vs. Torrez Finney
Julius Walker vs. Ion Cutelaba
Raffael Cerqueira CUT
Elijah Smith vs. Alatengheili
Toshiomi Kazama CUT
Joselyne Edwards vs. Karol Rosa
Priscila Cachoeira vs. Klaudia Sygula
Uros Medic vs. Chidi Njokuani
Gilbert Urbina CUT
Gabriella Fernandes vs. Jamey-Lyn Horth
Julija Stoliarenko CUT
Eric McConico vs. Billy Elekana
Cody Brundage CUT
 
Fluffy should get a title shot or fight Khamzat is he loses. He destroys Sean Strickland.
 
Fili would be a tough test for Vellejos, that would be a fun fight tho. I like Fluffy VS any of the following Strickland, Caio, Imavov, Izzy, Cannonier or Costa. I think he deserves a title eliminator but MW seems to have a few close with Caio and Imavov both impressive and I think matched currently and most likely next in line(correct me if I'm wrong). Izzy, Strickland and Cannonier are available I think so any of those would be nice. RDR and Whittaker just fought also, so RDR is viable and recently called Costa out. MW is really interesting, we just need these old heads to be active and not rank squat too long.
 
Thicc BW Joselyne seems to have KO power now. more booty = best base for martial arts

this fight night turned out awesome honestly
 
Anthony Hernandez vs Reinier de Ridder - They both need a fight to make it to the TS
Roman Dolidze vs the winner of Iron Turtle vs Aliskerov - Dolidze is a tough test to get into the top 10-15 for guys like Robocop, Aliskerov, Iron Turtle
Stepan Herceg vs Asu Almabayev - Who is really within the top 10 flyweights
Ode Osbourne vs Cody Durden - Loser leaves the UFC
Iasmin Lucindo vs the winner of Jessica Andrade vs Lupita
Angela Hill vs Loma Lookboonmee
Andre Fili vs Julian Erosa - Fun fighters, vets, relatively the same level
Christian Rodriguez vs Kevin Vallejos - Can Kevin beat the prospect killer?
Jean Matsumoto vs Kyler Phillips
Miles Johns vs Charles Jourdain
Christian Leroy Duncan vs Bo Nickal - Both guys came into the UFC as prospects and have quite similar records in the UFC
Eryk Anders - Cut and might consider retirement
Julius Walker vs Ion Cutelaba - A real test and a potentially fun fight
Raffael Cerqueira vs a DWCS newcomer of the next season
Elijah Smith vs Raul Rosas Jr - Prospect vs prospect
Toshiomi Kazama takes time to recover and maybe face a DWCS newcomer or Road to UFC winner next year
Joselyne Edwards vs Karol Rosa
Priscila Cachoeira vs a DWCS newcomer to keep her spot
Uros Medic vs Khaos Williams - Rebook it
Gilbert Urbina - Cut
Gabriella Fernandes vs JJ Aldrich - 3 wins in a row, let's make her fight a ranked opponent
Julija Stoliarenko - Cut. 2-7 in the UFC, she's just submitting pure strikers
Eric McConico vs Andrey Pulyaev - Both just got a win but are quite meh
Cody Brundage vs Nick Klein - Loser leaves the UFC
 
