Matches to make after Della Maddalena vs Makhachev

Islam Makhachev vs Michael Morales
Jack Della Maddalena vs Carlos Prates
Valentina Shevchenko vs Natalia Silva
Zhang Weili vs Mackenzie Dern
Sean Brady vs vs Muhammad/Garry loser
Leon Edwards vs Michael Page
Benoit Saint-Denis vs Mateusz Gamrot
Beneil Dariush vs Dawson/Torres winner
Bo Nickal vs Kevin Gastelum
Rodolfo Vieira RECOVER
Gregory Rodrigues vs Joe Pyfer
Roman Kopylov vs Gastelum/Ferreira loser
Erin Blanchfield vs Manon Fiorot 2
Tracy Cortez vs Miranda Maverick
Ethan Ewing vs Serhiy Sidey
Malcolm Wellmaker vs Cameron Smotherman
Kyle Daukaus vs Edmen Shahbazyan
Gerald Meerschaert vs Michel Pereira
Pat Sabatini vs Dan Ige
Chepe Mariscal vs Calvin Kattar
Fatima Kline vs Lemos/Robertson loser
Angela Hill vs Piera Rodriguez
Baisangur Susurkaev vs Yousri Belgaroui
Eric McConico vs Tresean Gore
Matheus Camilo vs Claudio Puelles
Viacheslav Borshchev CUT
 
I like it
 
JDM isnt going to be drawing anyone close to a title shot for a while imo. He will probably get Usman or Leon as a Fight Night headliner or co main.

Prates vs. Garry/Belal winner, or Shavkat.
 
Islam Makhachev vs. Michael Morales
Jack Della Maddalena vs. Sean Brady
Valentina Shevchenko vs. Natalia Silva
Zhang Weili vs. Mackenzie Dern
Carlos Prates vs. Kamaru Usman
Leon Edwards vs. Gabriel Bonfim
Benoit Saint Denis vs. Justin Gaethje
Beneil Dariush vs. Sadykhov/Ziam winner OR McKinney/Duncan winner (whoever is more impressive)
Bo Nickal vs. Ikram Aliskerov
Rodolfo Vieira vs. Park Jun-Yong
Gregory Rodrigues vs. Roman Dolidze
Roman Kopylov vs. Yousri Belgaroui
Erin Blanchfield vs. Alexa Grasso
Tracy Cortez vs. Eduarda Moura
Ethyn Ewing vs. Pedro Munhoz
Malcolm Wellmaker vs. Cody Garbrandt
Kyle Daukaus vs. Shara Magomedov
Gerald Meerschaert RETIRE
Pat Sabatini vs. Brian Ortega
Chepe Mariscal vs. Nate Landwehr
Fatima Kline vs. Jessica Andrade
Angela Hill vs. Talita Alencar
Baisangur Susurkaev vs. Brad Tavares
Eric McConico CUT
Matheus Camilo vs. Charlie Campbell
Viacheslav Borshchev CUT
 
I think Garry beats Belal and is in line for WH card. Garry's got the best shot to outpoint Islam out of anyone. He will lose though. Islams going to steamroll everyone just like this. I'd like to see Morales fight Shavkat for next tile shot and Prates fights JDM. UFC is probably seriously considering fucking this all up with Usman, we'll see.
 
Im impressed with Morales, but its furstating that people starting to forget that shavkat, belal and kamaru exist
 
whocares said:
I think Garry beats Belal and is in line for WH card. Garry's got the best shot to outpoint Islam out of anyone. He will lose though. Islams going to steamroll everyone just like this. I'd like to see Morales fight Shavkat for next tile shot and Prates fights JDM. UFC is probably seriously considering fucking this all up with Usman, we'll see.
Click to expand...
Why you called it fuck up, arguably the most interesting match up in ww right now is kamaru vs Islam
 
There are some big dudes in the WW division. Islam handled JDM but he did look hurt. Rib? He was able to get up unlike anyone at 155. Some of these dudes aren’t going to be afraid of getting hit. JDM seemed like he completely covered his head when Islam would throw. Some of these dudes will bait Islam to throw so they can counter. I like Islam at 170. He will have some competition. Morales is freaking huge. I have no idea what his abilities are on the ground or takedown defense. I think Usman has a better chance with his wrestling.
 
Pem123 said:
Im impressed with Morales, but its furstating that people starting to forget that shavkat, belal and kamaru exist
Click to expand...

Shavkhat hasn't fought in forever. Belal just lost. And Kamaru is on a 1 fight winning streak.
 
