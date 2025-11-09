Matches to make after Bonfim vs Brown

GibsterMMA

GibsterMMA

Blue Belt
@Blue
Joined
Mar 1, 2015
Messages
920
Reaction score
1,371
Gabriel Bonfim vs Colby Covington (White House)
Randy Brown vs Gunnar Nelson
Joseph Morales vs Bruno Silva
Matt Schnell vs Imanol Rodriguez
Uros Medic vs Orolbai/Hermansson winner
Muslim Salikhov vs Chidi Njokuani
Chris Padilla vs Esteban Ribovics
Ismael Bonfim CUT
Christian Leroy Duncan vs Roman Dolidze
Marco Tulio RECOVER
Jamall Emmers vs Yadier Del Valle
Hyder Amil vs Robert Ruchala
Raoni Barcelos vs Rob Font
Ricky Simon vs Cody Garbrandt
Jacqueline Cavalcanti vs Karol Rosa
Mayra Bueno Silva CUT
Josh Hokit vs Jhonata Diniz
Max Gimenis vs Elisha Ellison
Denise Gomes vs Jessica Andrade
Tecia Pennington vs Sam Hughes
Daniel Marcos vs Almakhan/Topuria winner
Miles Johns CUT (what I think)
Zach Reese vs Donte Johnson
Jackson McVey vs Robert Valentin (rebook)

If Walker can recover I’m cool with him vs Hokit as he accepted the callout on X
 
You want Bonfim to sit out for over 7 months?
 
I rather watch Burns x Colby at the White House, the loser retire (maybe the winner too).
 
Reese vs osomon diaz
Mckvey-cut that bum
Johns-cut that bum
Gomes vs. Tabitha Ricci
Calvacanti vs Karol Rosa
Bueno silva-cut that bum
Barcelos vs jean Matsumoto
Emmers vs gabriel Santos
Duncan vs nurzlton ruziboev
Padilla vs Joaquim Silva
Medic vs Joelle Alvarez
Morales vs Bruno Silva
Schnell-cut that bum
Bomfim vs Neil magny
 
GibsterMMA said:
Gabriel Bonfim vs Colby Covington (White House)
Randy Brown vs Gunnar Nelson
Joseph Morales vs Bruno Silva
Matt Schnell vs Imanol Rodriguez
Uros Medic vs Orolbai/Hermansson winner
Muslim Salikhov vs Chidi Njokuani
Chris Padilla vs Esteban Ribovics
Ismael Bonfim CUT
Christian Leroy Duncan vs Roman Dolidze
Marco Tulio RECOVER
Jamall Emmers vs Yadier Del Valle
Hyder Amil vs Robert Ruchala
Raoni Barcelos vs Rob Font
Ricky Simon vs Cody Garbrandt
Jacqueline Cavalcanti vs Karol Rosa
Mayra Bueno Silva CUT
Josh Hokit vs Jhonata Diniz
Max Gimenis vs Elisha Ellison
Denise Gomes vs Jessica Andrade
Tecia Pennington vs Sam Hughes
Daniel Marcos vs Almakhan/Topuria winner
Miles Johns CUT (what I think)
Zach Reese vs Donte Johnson
Jackson McVey vs Robert Valentin (rebook)

If Walker can recover I’m cool with him vs Hokit as he accepted the callout on X
Click to expand...
Who are those guys ? I mean, all of them
 
Jackson McVey vs. Robert Valentin - Loser leaves UFC.
Zach Reese vs Donte Johnson - Both coming off sub wins. Happy with this next.
Miles Johns - Cut - 3 fight losing streak.
Daniel Marcos vs. Rinya Nakamura - Both got needed wins. Lets go with this.
Tecia Pennington vs. Amanda Ribas - Must win to remain in the top 15.
Denise Gomes vs. Angela Hill/Fatima Kline winner - Winner of this gets a top ten opponent.
Max Gimenis vs. Louie Sutherland - Rebound for both off debut losses.
Josh Hokit vs. Ryan Spann - Don't see the Valter Walker callout paying off. Happy with this next for Hokit.
Mayra Bueno Silva vs. Miesha Tate - Must win for both to remain ranked.
Jacqueline Cavalcanti vs. Karol Rosa - Winner of this could get a top 5 opponent.
Ricky Simon vs. Davey Grant - rebound for two veterans coming off losses.
Raoni Barcelos vs. Rob Font - Based on his streak Barcelos deserves a ranked opponent. Like this fight.
Hyder Amil vs. Danny Silva - Rebound for both off losses.
Jamall Emmers vs. Austin Bashi - Happy to rebook this fight.
Marco Tulio vs. Azamat Bekoev - Both suffered their first UFC defeats. Happy to run with this.
Christian Leroy Duncan vs. Shara Bullet - I like this fight. Should be interesting on the feet.
Ismael Bonfim vs. Mitch Ramirez - Loser leaves UFC.
Chris Padilla vs. Rafa García - Winner gets a ranked opponent.
Muslim Salikhov vs. Stephen Thompson - I think this is a fun fight for both men.
Uros Medic vs. Michael Chiesa - Both on win streaks. I like this fight.
Matt Schnell vs. Ronaldo Rodríguez - Good rebound for both men.
Joseph Morales vs. Jafel Filho - Great showing for Morales. I like this next for him.
Randy Brown vs. Kevin Holland - Tough loss for Brown. I think this is a solid rebound
Gabriel Bonfim vs. Daniel Rodriguez - I don't see the Colby fight happening but happy with this and a potential future top ten opponent.
 
Gabriel Bonfim vs Geoff Neal - An alternative would be to wait for one of the losers of the next WW fights (Edwards vs Prates, Burns vs Morales, Belal vs Garry)
Randy Brown vs Sam Patterson - Patterson is on a 4-fight win streak since he moved to WW. He's worth a test against a veteran striker
Uros Medic vs Neil Magny - He is worthy of a good gatekeeper of the WW division
Muslim Salikhov should retire. It seems like his chin is gone

Joseph Morales vs Rafael Estevam - A top 15 test
Matt Schnell went from Danger to Endangered. The guy should retire

Chris Padilla vs Michael Johnson or King Green - He needs someone known to boost his credibility among casuals
Ismael Bonfim vs Thomas Gantt - He has to go back to fighting a newcomer

Christian Leroy Duncan vs Roman Dolidze in London for a spot in the top 15
Marco Tulio vs Edmen Shahbazyan - I feel like it could be a great fight

Jamall Emmers vs Austin Bashi - Rebook it
Hyder Amil vs Joanderson Brito (with a win) - It could be a fun all-action fight

Raoni Barcelos vs Marcus McGhee - A potential last chance to get in the top 15
Ricky Simon vs Malcolm Wellmaker - Back at fighting prospects. Or a fight with Daniel Marcos
Daniel Marcos vs Farid Basharat - Both guys have very good UFC records, but don't seem to be elite. The winner could get a crack at the top 15
Miles Johns vs Louis Lee Scott (DWCS newcomer)

Jacqueline Cavalcanti vs Irene Aldana - 5-0 in the worst UFC division, it's time to fast-track her
Mayra Bueno Silva vs Michelle Montague - Time to get to a real gym with a real head coach before she gets cut

Josh Hokit vs Valter Walker - They're both in
Max Gimenis vs Louie Sutherland

Denise Gomes vs Amanda Ribas - I don't believe she's that good
Tecia Torres vs Carol Foro - It could be a fun fight

Zach Reese vs Yousri Belgaroui - Both guys performed better than what I expected, and it could be a good matchup
Jackson McVey - Cut
 
The Winners
Gabriel Bonfim vs. Colby Covington
Joseph Morales vs. Tim Elliott
Uros Medic vs. Ramiz Brahimaj
Chris Padilla vs. Drew Dober
Christian Leroy Duncan vs. Michal Oleksiejczuk
Jamall Emmers vs. Jack Jenkins
Raoni Barcelos vs. Cory Sandhagen
Josh Hokit vs. Brando Pericic
Daniel Marcos vs. Montel Jackson
Zach Reese vs. Djorden Santos


The Losers
Randy Brown vs. Khaos Williams
Matt Schnell vs. Alessandro Costa
Ismael Bonfim vs. Claudio Puelles
Marcio Tulio vs. Marc-Andre Barriault
Hyder Amil vs. Lucas Almeida
Ricky Simon vs. Said Nurmagomedov
Max Gimenis vs. Louie Sutherland


The Cull
Muslim Sallikhov - too old, retire.
Miles Johns
Jackson McVey
 
Send all the chicks on that card to Invicta.

I promise if they did that no one would even notice

Let Tisha fight at 105 where she belongs
 
You must log in or register to reply here.

Similar threads

Jackonfire
  • Poll Poll
PBP UFC Vegas 111 Bonfim vs. Brown Official PBP Discussion: Sat 11/8 at 4pm ET
74 75 76
Replies
2K
Views
16K
Oscar Madison
Oscar Madison
Jackonfire
Media UFC Fight Night 264 - Bonfim vs. Brown Official Weigh-in: Fri 11/6 at 12pm ET
2
Replies
25
Views
736
CleverNameEh
CleverNameEh
GibsterMMA
Matches to make after Oliveira vs Gamrot
Replies
15
Views
744
bng
bng
GibsterMMA
Matches to make after Garcia vs Onama
2
Replies
28
Views
678
Shadey1
S
GibsterMMA
Matches to make after Imavov vs Borralho
2 3
Replies
59
Views
2K
KO Shotz
KO Shotz

Latest posts

Forum statistics

Threads
1,282,587
Messages
58,448,750
Members
176,041
Latest member
jaybuff

Share this page

Back
Top