Matches to make after Bonfim vs Brown

GibsterMMA
Blue Belt
@Blue
- Joined
- Mar 1, 2015
- Messages
- 920
- Reaction score
- 1,371
Gabriel Bonfim vs Colby Covington (White House)
Randy Brown vs Gunnar Nelson
Joseph Morales vs Bruno Silva
Matt Schnell vs Imanol Rodriguez
Uros Medic vs Orolbai/Hermansson winner
Muslim Salikhov vs Chidi Njokuani
Chris Padilla vs Esteban Ribovics
Ismael Bonfim CUT
Christian Leroy Duncan vs Roman Dolidze
Marco Tulio RECOVER
Jamall Emmers vs Yadier Del Valle
Hyder Amil vs Robert Ruchala
Raoni Barcelos vs Rob Font
Ricky Simon vs Cody Garbrandt
Jacqueline Cavalcanti vs Karol Rosa
Mayra Bueno Silva CUT
Josh Hokit vs Jhonata Diniz
Max Gimenis vs Elisha Ellison
Denise Gomes vs Jessica Andrade
Tecia Pennington vs Sam Hughes
Daniel Marcos vs Almakhan/Topuria winner
Miles Johns CUT (what I think)
Zach Reese vs Donte Johnson
Jackson McVey vs Robert Valentin (rebook)
If Walker can recover I’m cool with him vs Hokit as he accepted the callout on X
Randy Brown vs Gunnar Nelson
Joseph Morales vs Bruno Silva
Matt Schnell vs Imanol Rodriguez
Uros Medic vs Orolbai/Hermansson winner
Muslim Salikhov vs Chidi Njokuani
Chris Padilla vs Esteban Ribovics
Ismael Bonfim CUT
Christian Leroy Duncan vs Roman Dolidze
Marco Tulio RECOVER
Jamall Emmers vs Yadier Del Valle
Hyder Amil vs Robert Ruchala
Raoni Barcelos vs Rob Font
Ricky Simon vs Cody Garbrandt
Jacqueline Cavalcanti vs Karol Rosa
Mayra Bueno Silva CUT
Josh Hokit vs Jhonata Diniz
Max Gimenis vs Elisha Ellison
Denise Gomes vs Jessica Andrade
Tecia Pennington vs Sam Hughes
Daniel Marcos vs Almakhan/Topuria winner
Miles Johns CUT (what I think)
Zach Reese vs Donte Johnson
Jackson McVey vs Robert Valentin (rebook)
If Walker can recover I’m cool with him vs Hokit as he accepted the callout on X