Matches to make after Blanchfield vs Fiorot

Manon Fiorot vs Grasso/Shevchenko winner

Erin Blanchfield vs Natalia Silva

Joaquin Buckley vs Geoff Neal

Vicente Luque vs Kelvin Gastelum (with win) or RETIRE

Chris Weidman vs Eryk Anders

Bruno Silva vs Edmen Shahbazyan

Nursulton Ruziboev vs Gerald Meerschaert

Sedriques Dumas vs Puna Soriano

Nate Landwehr vs Kyle Nelson

Bill Algeo vs Billy Quarantillo

Chidi Njokuani vs Niko Price

Rhys McKee CUT

Jamall Emmers vs Melquizael Costa

Virna Jandiroba vs Tatiana Suarez

Loopy Godinez vs Andrade/Rodriguez loser

Julio Arce vs Gavin Tucker

Herbert Burns vs Kron Gracie

Dennis Buzukja vs Jeka Saragih

Connor Matthews vs AJ Cunningham

Ibo Aslan vs Modestas Bukauskas

Anton Turkalj CUT

Jacob Malkoun vs Aliaskhab Khizriev

Andre Petroski vs Josh Fremd

Caolan Loughran vs Kyung Ho Kang

Angel Pacheco vs Bernardo Sopai