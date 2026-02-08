Matches to make after Bautista vs Oliveira

GibsterMMA
Mario Bautista vs Deiveson Figueiredo
Vinicius Oliveira vs Bryce Mitchell
Kyoji Horiguchi vs Van in March or Moreno (with win)
Amir Albazi vs Tim Elliott
Rizvan Kuniev vs Tybura/Walker winner
Jailton Almeida vs Vitor Petrino (with win)
Michal Oleksiejczuk vs Nursulton Ruziboev
Marc-Andre Barriault vs Marco Tulio
Farid Basharat vs Montel Jackson
Jean Matsumoto vs Davey Grant
Dustin Jacoby vs Nikita Krylov
Julius Walker vs Kevin Christian
Daniil Donchenko vs Andreas Gustafsson
Alex Morono RETIRE
Nikolay Veretennikov vs Rowe/Lebosnoyani winner
Niko Price to BKFC
Ketlen Souza vs Julia Polastri
Bruna Brasil vs Puja Tomar
Javid Basharat vs Smith/You winner
Gianni Vazquez vs Josias Musasa
Cong Wang vs Karine Silva
Eduardo Moura vs Jamey-Lyn Horth
Jakub Wiklacz vs Kyler Phillips
Muin Gafurov vs Felipe Lima
Klaudia Sygula vs Michelle Montague
Priscila Cachoeira vs Mesquita/Rendon loser
