Matches to make after Bautista vs Oliveira

Mario Bautista vs Deiveson Figueiredo
Vinicius Oliveira vs Bryce Mitchell
Kyoji Horiguchi vs Van in March or Moreno (with win)
Amir Albazi vs Tim Elliott
Rizvan Kuniev vs Tybura/Walker winner
Jailton Almeida vs Vitor Petrino (with win)
Michal Oleksiejczuk vs Nursulton Ruziboev
Marc-Andre Barriault vs Marco Tulio
Farid Basharat vs Montel Jackson
Jean Matsumoto vs Davey Grant
Dustin Jacoby vs Nikita Krylov
Julius Walker vs Kevin Christian
Daniil Donchenko vs Andreas Gustafsson
Alex Morono RETIRE
Nikolay Veretennikov vs Rowe/Lebosnoyani winner
Niko Price to BKFC
Ketlen Souza vs Julia Polastri
Bruna Brasil vs Puja Tomar
Javid Basharat vs Smith/You winner
Gianni Vazquez vs Josias Musasa
Cong Wang vs Karine Silva
Eduardo Moura vs Jamey-Lyn Horth
Jakub Wiklacz vs Kyler Phillips
Muin Gafurov vs Felipe Lima
Klaudia Sygula vs Michelle Montague
Priscila Cachoeira vs Mesquita/Rendon loser
 
Good matchups, but I think Vazquez is a natural Flyweight.
 
Well, I guess I forgive him for stalling Aldo out. Not a fan of his, but now I'm neutral.
 
Vera vs. Martinez winner makes sense for Bautista imo.

Vera matchup was supposed to happen anyway not too long ago.
 
TheMMAnalyst said:
Prefer that to Figgy (washed), especially if they don’t make Suga vs Sandhagen instead.

Fast as always @GibsterMMA - respect to the skills.
Click to expand...

Idk if they’ll risk O’Malley against Sanhagen, that’s a tough fight for him.


They’ll probably give him another striker if he doesn’t get Yan next.
 
