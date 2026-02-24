STAY GOLD
LUX 059
Main Card — UFC Fight Pass — 10:00 PM ET/7:00 PM PT
BW: Cesar Vazquez (13-3) vs. Nicolas Bojaca (5-0)
FW: Alejandro Flores (23-4) vs. Manuel Exposito (13-3)
LW: Brahyam Zurcher (10-1-0) vs. Stiven Valencia (9-6)
FLW: Axel Osuna (9-2) vs. Roy Benavides (6-5)
FW: Alejandro Cerquera (5-3) vs. Aaron Canarte (11-3)
WSW: Julieta Martinez (0-0) vs. Jessica Zarate (1-5)
Prelims — YouTube — 8:00 PM ET/5:00 PM PT
WSW: Nadia Vera (6-4-1) vs. Karla Pastrana (6-4)
CW (150 lbs): Eduardo Ramirez (3-1) vs. Javier Gil Fernandez (2-0)
BW: Esteban Nocelo (3-4) vs. Juan Sebastian Medina (0-0)
FLW: Cesar Bourjac (1-1) vs. Zaid Varela (2-1)
WSW: Jade Moctezuma (1-0) vs. Miroslav Cauich (0-0)
