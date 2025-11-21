Kung Fu Kowboy
Senior Moderator
Staff member
Senior Moderator
- Joined
- Oct 20, 2004
- Messages
- 134,604
- Reaction score
- 272,411
Niagara Falls, New York, USA
Main Card – UFC Fight Pass – 9:00pm ET / 6:00pm PT
Luis Francischinelli vs. Jonathan Piersma
Jeff Creighton vs. Diego Bianchini
Kyle Pufahl vs. Steve Collins
Joe Taylor vs. Shealor Ladd
Cole Alaxanian vs. Taner Trembley
Kevin Carrier vs. Kelton Sneve
Jayde Sheeley vs. Aline David
Preliminary Card – YouTube – 7:30pm ET / 4:30pm PT
Farman Hasanov vs. Abdurakhman Fazilov
Jake Woodley vs. Adland Benson
Alex Marro vs. RJ Harris
Nick Eldridge vs. Sebastian Ruiz
Preliminary Card – Untelevised
Mus’Aib Baiyina vs. Travon Eller
Hope Chase vs. Nikola Kacperska