PBP LFA 223: Francischinelli vs. Piersma ***Sherdog Discussion*** 11/21 7:30PM ET (Fight Pass)

iHfatzT.jpeg

LFA 223: Francischinelli vs. Piersma
Niagara Falls, New York, USA

Main Card – UFC Fight Pass – 9:00pm ET / 6:00pm PT
Luis Francischinelli vs. Jonathan Piersma
Jeff Creighton vs. Diego Bianchini
Kyle Pufahl vs. Steve Collins
Joe Taylor vs. Shealor Ladd
Cole Alaxanian vs. Taner Trembley
Kevin Carrier vs. Kelton Sneve
Jayde Sheeley vs. Aline David

Preliminary Card – YouTube – 7:30pm ET / 4:30pm PT
Farman Hasanov vs. Abdurakhman Fazilov
Jake Woodley vs. Adland Benson
Alex Marro vs. RJ Harris
Nick Eldridge vs. Sebastian Ruiz

Preliminary Card – Untelevised
Mus’Aib Baiyina vs. Travon Eller
Hope Chase vs. Nikola Kacperska
 
Creighton and Bianchini were on the same season of TUF. They both lost to Sezinando
Maybe they had some beef
 
