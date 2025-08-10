  • Xenforo is upgrading us to version 2.3.7 on Thursday Aug 14, 2025 at 01:00 AM BST. This upgrade includes several security fixes among other improvements. Expect a temporary downtime during this process. More info here

Khamzat was afraid of nate diaz.

Nate diaz:
Bettwr endurance
Better boxer
Better submissions
Extremely Durable

Khamzat:
High intensity wrestler
Lower endurance
Lesser boxer
Lesser submissions

Khamzat cant knock him out, cant submit him, cant outlast him.

The fight would have ended in round with khamzat unconscious

Or

5 rounds of boring khamzat winning a decision with lay and pray
 
Khamzat could have successfully fought and defeated two of Nate Diaz at the same time.

He was absurdly too big for welterweight. The idea that he didn't want a free paycheck to casually murder an aging, undersized Nate is absurd.

The UFC were completely POS for booking that mismatch as Nate's last UFC fight. They are not only terrible at promoting and fostering fighters, they use these guys like gym towels and toss them in the bin when they're done with them.

War Nate
 
Khamzat makes weight -- he shows up frail and compromised.

Nate beats him up like Fluffy beat up Dolidze.

===

Khamzat knows these things and acted accordingly. He either stays heavy looking for the advantage or gets an opponent change (Holland).
 
i still want to see khamzat vs nate diaz. or do khamzat vs connor and nate at teh same time.
 
what does have like one standing tko against Gray maynard. lmao
 
nate's boxing is over rated imo he's too hittable and his durability let him get away with it
 
Very likely a troll job, but just in case...

In Nate's prime, he lost via LnP wrestling to Clay Guida, who later fought at FW. Nate had good submissions, but Khamzat is easily a weight class bigger (MW who barely made WW vs. a WW/LW).
 
Khamzat is afraid of losing, and therefore not going into a fight at "100%".

It's painfully obvious. He pulls out half the time because he has a minor injury, or a small illness 2 weeks before the fight, or has a bad weight cut. He refuses to fight at a disadvantage because he's so terrified of losing.

You might think this is a smart strategy, but it's unacceptable. That's because if every fighter pulled out 50% of the time when they weren't "100%" going into a fight, then 75% of matchups would end up being cancelled. That's untenable, and therefore it's unacceptable for Khamzat to be doing this.
 
