Khamzat was afraid of nate diaz.

Preston broadus
Nov 24, 2023
674
910
Nate diaz:
Bettwr endurance
Better boxer
Better submissions
Extremely Durable
Khamzat:
High intensity wrestler
Lower endurance
Lesser boxer
Lesser submissions
Khamzat cant knock him out, cant submit him, cant outlast him.
The fight would have ended in round with khamzat unconscious
Or
5 rounds of boring khamzat winning a decision with lay and pray
