Main Card – iPPV / ABEMA TV (JP IP) – 9:30pm ET / 6:30pm PT
TBD vs. TBD – 90kg Tournament Final
Akihiro Kaneko vs. Rui Okubo
Hirotaka Asahisa vs. Yuzuki Satomi
Claudio Istrate vs. Thiatou Yoff
-INTERMISSION-
TBD vs. TBD – Semifinal 2
TBD vs. TBD – Semifinal 1
Kacper Muszyński vs. Raphael Silva
Alfousseynou Kamara vs. Bassó Pires
Nikita Kozlov vs. Aslan Koshiyev – Quarterfinal
Ibrahim El Bouni vs. Marco Antonio – Quarterfinal
Mattia Faraoni vs. Bogdan Stoica – Quarterfinal
Mahmoud Sattari vs. Lukas Achterberg – Quarterfinal
-INTERMISSION-
Gunther Kalunda Ngunza vs. Akira Junior – Reserve bout
Issei Ishii vs. Jinhui Zhang
Kira Matsutani vs. Veronica Rodriguez
Saho Yoshino vs. Sofia Tsolakidou
Chihiro Nakajima vs. Yuta Matsuyama
Yuma Saikyo vs. Kiyomitsu Nagasawa
Koji Ikeda vs. Chikara Iwao
Eiki Kurata vs. Ryunosuke Saito
Sora Amemiya vs. Mateus Sagae
Ryuya Fujihira vs. Musashi Kotani