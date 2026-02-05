  • Xenforo Cloud is upgrading us to version 2.3.8 on Monday February 16th, 2026 at 12:00 AM PST. Expect a temporary downtime during this process. More info here

PBP K-1 WORLD GP 2026 ~90kg World Tournament ~ ***Sherdog Discussion*** 2/7 9:30PM ET

V5he9ld.jpeg

K-1 WORLD GP 2026 ~90kg World Tournament ~
Shibuya, Tokyo, Japan

Main Card – iPPV / ABEMA TV (JP IP) – 9:30pm ET / 6:30pm PT
TBD vs. TBD – 90kg Tournament Final
Akihiro Kaneko vs. Rui Okubo
Hirotaka Asahisa vs. Yuzuki Satomi
Claudio Istrate vs. Thiatou Yoff
-INTERMISSION-
TBD vs. TBD – Semifinal 2
TBD vs. TBD – Semifinal 1
Kacper Muszyński vs. Raphael Silva
Alfousseynou Kamara vs. Bassó Pires
Nikita Kozlov vs. Aslan Koshiyev – Quarterfinal
Ibrahim El Bouni vs. Marco Antonio – Quarterfinal
Mattia Faraoni vs. Bogdan Stoica – Quarterfinal
Mahmoud Sattari vs. Lukas Achterberg – Quarterfinal
-INTERMISSION-
Gunther Kalunda Ngunza vs. Akira Junior – Reserve bout
Issei Ishii vs. Jinhui Zhang
Kira Matsutani vs. Veronica Rodriguez
Saho Yoshino vs. Sofia Tsolakidou
Chihiro Nakajima vs. Yuta Matsuyama
Yuma Saikyo vs. Kiyomitsu Nagasawa
Koji Ikeda vs. Chikara Iwao
Eiki Kurata vs. Ryunosuke Saito
Sora Amemiya vs. Mateus Sagae
Ryuya Fujihira vs. Musashi Kotani
 


So Okubo missed weight and I don’t understand what is even the point of this fight anymore. A totally ruined card for me, this was my most anticipated fight.
 
machida90 said:
they also released this great documentary about last year Max tournament with english commentary



I hope we are near a new great era for K-1
Watched this the other night. A more in depth version of their "Backstage Pass" videos.
 
Left hook city! So many KOs and people stretchered out. Crazy tournament. Way better than stinking Glory hole
 
