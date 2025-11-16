Islam beats prime GSP

JAL
I don’t want some old head coming in here saying GSP beats Islam, lol.
“BuT hE oUtWrEsTlEd D1 gUyS!” yeah, we’ve all seen how these D1 American wrestlers actually look when they face guys from the Caucasus. Merab was literally chatting with Mark Zuckerberg while carrying an American Olympic gold-medalist on his shoulders, Khamzat 10-8ing Usman lol
