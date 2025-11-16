Islam beats prime GSP

JAL

JAL

Purple Belt
@purple
Joined
Feb 1, 2019
Messages
1,857
Reaction score
2,553
I don’t want some old head coming in here saying GSP beats Islam, lol.


“BuT hE oUtWrEsTlEd D1 gUyS!” yeah, we’ve all seen how these D1 American wrestlers actually look when they face guys from the Caucasus. Merab was literally chatting with Mark Zuckerberg while carrying an American Olympic gold-medalist on his shoulders, Khamzat 10-8ing Usman lol
 
JustBleed69 said:
I like how you are using the term old head as if outing yourself as a newer fan is somehow a flex & makes you more knowledgeable than someone who has been watching for over a decade.
Click to expand...
its not about knowledge its the fact these old head cant let go of the past... some dude here said Fedor is higher on the GOAT list than Islam lol like WTF ...
 
Islam went life and death with 5'6 Volk.

Against the wrestling of GSP he would very much have his hands full.

If Volk was doing this to Islam with no wrestling background and a size disadvantage, what would GSP do?

c71fcf04-e62f-4e4d-9f93-3d3412322ece_0d1a4f49.jpg
 
It would be a great fight and could go either way. GSP had a wicked jab and very high fight IQ. Islam is certainly a beast as well so who knows
 
I think you’re right but gsp would have a better shot than Jdm because gsp also has offensive wrestling while Jdm did not
 
JAL said:
its not about knowledge its the fact these old head cant let go of the past... some dude here said Fedor is higher on the GOAT list than Islam lol like WTF ...
Click to expand...
I agree that the Fedor thing is very hyperbolic on sherdog specifically, but just as much as not letting go of the past many modern fans have recency bias.
Give it a few years and people will downplay Islam's career as well.
 
You must log in or register to reply here.

Latest posts

Forum statistics

Threads
1,283,045
Messages
58,477,915
Members
176,048
Latest member
gibberish

Share this page

Back
Top