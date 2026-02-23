PBP Inka 54: Mazzetti vs. Morillo on February 25 (UFC Fight Pass)

STAY GOLD

STAY GOLD

Sherdog.com Staff
Sherdog.com Staff
Joined
Dec 17, 2021
Messages
13,369
Reaction score
23,470
inkammapro-1770906399-3830962023195288218-1546779754.jpg


Inka 54: Mazzetti vs. Morillo

Main Card — UFC Fight Pass — 10:00 PM ET/7:00 PM PT
LW: Giovanni Mazzetti (3-1) vs. Diego Morillo (7-4)
WW: Bruno Rodriguez (4-2) vs. Mayton Perea (6-3)
FLW: Alan Sosa (4-2) vs. Samuel Mieles (4-1)
LW: Dante Yacomo (1-1) vs. Ender Yepez (0-0)
FLW: Teodoro Curi Ichpas (1-0) vs. Luis Sanchez (0-0)
FLW: Daniel Lavy Diaz (2-1) vs. Ludwig Alvarez (3-1)

Prelims — YouTube — 8:30 PM ET/5:30 PM PT
FLW: Juan Pablo Gutierrez (0-0) vs. Rodrigo Ubillus (1-1)
FLW: Jhancarlo Cuellar (0-0) vs. Nicanor Pasapera (0-0)
FLW (Amater): Guillermo Pizarro vs. Wilson Mori
 
They got Pequeño Nogueira on commentary.
 
You must log in or register to reply here.

Similar threads

STAY GOLD
PBP Inka 53: Navarro vs. Alcino on January 28 (UFC Fight Pass)
Replies
4
Views
158
STAY GOLD
STAY GOLD

Latest posts

Forum statistics

Threads
1,283,064
Messages
58,479,757
Members
176,050
Latest member
Suredawg91

Share this page

Back
Top