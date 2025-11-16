How good of streak ender is Islam?

I was rooting for Islam, but I'm kind of confused. It seemed like he didn't really want to hurt JDM, he had positions where he could have dropped serious ground and pound and chose not to. I hope for a more entertaining performance in his next fight.
 
goat-funny-animals.gif
 
If you have to come up with quirky esoteric fun stats it's likely because you're not a real GOAT.
 
Last edited:
Remember how people said ilia winning over Volk Holloway and Olivera was the best 3 win streak in ufc history? Volk off a loss, max 3 wins, Olivera 1. People just overreact.
 
omawho402 said:
That’s always been Islam’s style. Unlike Khabib, he doesn’t bludgeon you with GnP but favors control and submissions.

I thought his grappling looked great, but it takes two to tango and Jack looked helpless on the ground.
 
Want him to fight Morales next and end his 18 fight win streak
 
Luckyme said:
Islam is one of my favorite fighters, I just wish he had a little bit more of a mean streak. On the feet, his striking looked crisp. Was loving the calf kicks.
 
hector domino said:
Beat

Jack Della Maddalena on 18 fight win streak(9 UFC)
Volkanovski on 22 fight win streak(12 UFC)
Olivera on an 11 fight win streak(All UFC)
Arman on a 10 fight win streak(0 UFC/ debut)

I think only GSP has a better resume on ending win streaks
Coded as hypetrain derailment
 
I think Islam is >gsp at this point imo. They both got koed 1 time in career. Came back and dominated. At this point Islam is more dominant . Islam would beat prime gsp at 170 imo. God is great of course but he would never out wrestle Islam.
 
