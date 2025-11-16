How good of streak ender is Islam?

hector domino
Beat
Jack Della Maddalena on 18 fight win streak(9 UFC)
Volkanovski on 22 fight win streak(12 UFC)
Olivera on an 11 fight win streak(All UFC)
Arman on a 10 fight win streak(0 UFC/ debut)
I think only GSP has a better resume on ending win streaks
