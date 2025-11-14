Movies Good Will Hunting - "It's not your fault" vs. Robin Williams monologue (Bench) - (The Finals)

Which is the best Robin Williams scene?

  • Good Will Hunting - "It's not your fault"

    Votes: 7 28.0%

  • Robin Williams monologue (Bench)

    Votes: 18 72.0%
The one who doesn't fall, doesn't stand up.
Continuation to these threads.

From these 4 Robin Williams films, which are his best 5 scenes?
First Semi-Finals
Second Semi-Finals







If you don't want to be tagged, just let me know. Thank you.

Please vote.


@tank666 @Crucif13d @Stoic1 @TheChance @Thrawn33 @Rawex @Cyrano200 @Prutfis @Streeter @TJ Dillashank @Crazy Source @mikefitfhbender1 @Caesar_Of_Uranus
@KnightTemplar @HHJ @johnsmithjohnson @Tone C @SmoothPies @sleepwalk @Rastas @HardBoiled @TheNinja @Kraysla @Wrath of Foamy @Concrete @Prefect @Rawex
@SalvadorAllende @ripsta619 @deadshot138 @Diet Butcher @revoltub @William Huggins @Sushi Fitness @SKYNET @GoodBadHBK @Ima5starman @Beef Taco @El Che
@Staph infection @spastikbecher @TYR-I @Caesar_Of_Uranus @Jack Reacheround @SpicyJoe @Brom Bones @Possum Jenkins @JoeBobbaLou2 @BB in Crazy!!!! @LegatoBlue11
@Knock Out Ned @BornOnMonday @Thai Domi @deadshot138 @MMA IAN @MDoza @Stoic1 @Your Salad @shunyata @-sin- @kjg1672 @wlu.29 @fungi @Sonny Qc @David Street
@Korben @stalehotdog @Thepaintbucket @oscerthegrouch
 
By the 3rd time he said "it's not your fault" Will should have punched him in the face



Who the fuck said it was my fault? <{natewhut}>

You think you know me because you read some reports in a fucking folder? ... you fuckin tweed jacket wearing dork.
 
The Bench scene easily.
 
Why wasn't I tagged?<2><DCrying>
 
