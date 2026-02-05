Kung Fu Kowboy
Main Card – iPPV (Triller) – 1:00pm ET / 10:00am PT
TBD vs. TBD – Last Heavyweight Standing Final
Bahram Rajabzadeh vs. Cristian Ristea
TBD vs. TBD – Semifinal 2
TBD vs. TBD – Semifinal 1
Hamicha vs. Brice Kombou
Kevin Tariq Osaro vs. Nidal Bchiri – Quarterfinal
Mory Kromah vs. Michael Boapeah – Quarterfinal
Sofian Laïdouni vs. Miloš Cvjetićanin – Quarterfinal
Anis Bouzid vs. Errol Zimmerman – Quarterfinal
Serdar Yigit Eroglu vs. Vasile Amariței
Preliminary Card – YouTube / Triller – 11:00am ET / 8:00am PT
Luis Tavares vs. Alin Nechita
André Santos vs. Deniz Demirkapu
Ștefan Lătescu vs. Enrico Pellegrino
Mohammed Hamdi vs. Emin Özer