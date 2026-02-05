  • Xenforo Cloud is upgrading us to version 2.3.8 on Monday February 16th, 2026 at 12:00 AM PST. Expect a temporary downtime during this process. More info here

PBP GLORY 105: Heavyweight Grand Prix Finals ***Sherdog Discussion*** 2/7 11AM ET (Triller)

Who will become the new GLORY Heavyweight champion?

koZa4gx.jpeg

GLORY 105
Arnhem, Netherlands

Main Card – iPPV (Triller) – 1:00pm ET / 10:00am PT
TBD vs. TBD – Last Heavyweight Standing Final
Bahram Rajabzadeh vs. Cristian Ristea
TBD vs. TBD – Semifinal 2
TBD vs. TBD – Semifinal 1
Hamicha vs. Brice Kombou
Kevin Tariq Osaro vs. Nidal Bchiri – Quarterfinal
Mory Kromah vs. Michael Boapeah – Quarterfinal
Sofian Laïdouni vs. Miloš Cvjetićanin – Quarterfinal
Anis Bouzid vs. Errol Zimmerman – Quarterfinal
Serdar Yigit Eroglu vs. Vasile Amariței

Preliminary Card – YouTube / Triller – 11:00am ET / 8:00am PT
Luis Tavares vs. Alin Nechita
André Santos vs. Deniz Demirkapu
Ștefan Lătescu vs. Enrico Pellegrino
Mohammed Hamdi vs. Emin Özer
 
1770402425514.jpeg

GLORY 105: Last Heavyweight Standing Finals

With Rico Verhoeven stepping away, GLORY Kickboxing crowns a new Heavyweight Champion this Saturday, February 7, K-1 style — via a one-night, 8-man Heavyweight Grand Prix at the GelreDome football stadium.

What started in 2025 with over 50 Heavyweights, the year-long Tournament has now been narrowed down to 8 contenders, battling it out in a single night to win the big prize.

A mix of established names and rising contenders:

Mory Kromah
Michael Boapeah
Errol Zimmerman
Tariq “Cookie” Osaro
Miloš Cvjetićanin
Sofian Laïdouni
Nidal Bchiri
Anis Bouzid

On Saturday, one man leaves as the new King of GLORY’s Heavyweight division.

Outside of the Grand Prix, several fan favorites are also in action, including Bahram Rajabzadeh, Hamicha, Luis Tavares, Ștefan Lătescu, André Santos, and Deniz Demirkapu, plus more rising talent on the undercard.

1770402783254.jpeg

The event streams live on TrillerTV in most countries, with full global broadcast details available on GLORYKickboxing.com.
Prelims begin at 11:00am ET / 8:00am PT / 5:00pm CET, with the main card starting at 12:30pm ET / 9:30am PT / 6:30pm CET.


Full Fightcard:

1770402818352.jpeg

Grand Prix Bracket:

1770402833052.jpeg


How to Watch:

The Prelims / Superfight Series will stream live on GLORY's YouTube channel aswell as on TrillerTV at 11am ET / 8am PT / 5pm CET.

The GLORY 105 main card streams live at 12:30pm ET / 9:30am PT / 6:30pm CET, live on TrillerTV in most countries.
You can find your local broadcast partner(s) below:
glorykickboxing.com

GLORY 105: LAST HEAVYWEIGHT STANDING FINALS

The official home of GLORY, the world's largest kickboxing organization.
glorykickboxing.com glorykickboxing.com
1770402862811.jpeg


Betting Odds:

1770402848669.jpeg
(some are missing)


Prelims (YouTube):



wow zimmerman still at it. 39 years
 
xhaydenx said:
If you only watch one fight, make sure it's Bahram The Golden Wolf Rajabzadeh.

Dude is my fav kickboxer, but he's an absolute unhinged lunatic. Guaranteed chaos one way or another.
Click to expand...
Bahram really is something special. Guy is childhood trauma wrapped up in a little hook swinging maniac
 
xhaydenx said:
If you only watch one fight, make sure it's Bahram The Golden Wolf Rajabzadeh.

Dude is my fav kickboxer, but he's an absolute unhinged lunatic. Guaranteed chaos one way or another.
Click to expand...
i actually like kickboxing, used to dabble myself, but it just isnt advertised anywhere at all

do active posters put upcoming fights and schedules in the MT and KB forum?
 
treelo said:
i actually like kickboxing, used to dabble myself, but it just isnt advertised anywhere at all

do active posters put upcoming fights and schedules in the MT and KB forum?
Click to expand...

Yeh, you never hear about it.

The only reason I ever know a card is about to happen is because @BoxerMaurits tags a bunch of us in a thread about it haha.
 
treelo said:
i actually like kickboxing, used to dabble myself, but it just isnt advertised anywhere at all

do active posters put upcoming fights and schedules in the MT and KB forum?
Click to expand...
Maurits usually posts the Glory fights, Kung Fu Cowboy posts a lot of K-1 stuff, and Arashikage4life has a thread where posts weekly recaps of the best fights each week as well as usually having a longer form post where he reviews a given month (he includes KB & MT). The sticky threads are great for keeping up with ONE. RISE and the Chinese scene are the only promotions that aren't covered as well on this forum
 
@BoxerMaurits and the boys ready to watch some violence!
 
