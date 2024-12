GFL Global fight league signs dozens of former UFC fighters including Tyron Woodley, Luke, Kevin Lee, JDS, Anthony Pettis, Werdum, Frank Mir & more

lets goooo FINALLY

According to Co-founder Darren Owen (via The Ariel Helwani Show ), GFL offers fighters a 50-50 split in revenue sharing along with omprehensive support for training and medical bills, retirement benefits, insurance coverage, and more.

Spoiler: List of Fighters( Lots of former UFC vets)





Marcel Adur

Amirkhon Alikhuzhaev

Andrei Arlovski

Omar Arteaga

Stuart Austin

Renan Barao

Deberson Batista

Raimundo Batista

Stephen Beaumont

Alan Belcher

Tanner Boser

Claudeci Brito

Will Brooks

Yan Cabral

Alexsandro Cangaty

Pedro Carvalho

Rafael Carvalho

Alexa Conners

Kyle Daukaus

Ayton De Paepe

Patrizio de Souza

Robelis Despaigne

Marcelo Dias

Miao Ding

Junior Dos Santos

Cameron Else

Tonya Evinger

Kalindra Faria

Marciano Ferreira

Chauncey Foxworth

Glaico Franca

Greg Hardy

Andre Harrison

Benson Henderson

Phil Hawes

Guto Inocente

Michael Irizarry

Bubba Jenkins

Pannie Kianzad

Ilir Latifi

Kevin Lee

William Lima

Philipe Lins

Hector Lombard

Ruan Machado

John Makdessi

Lucas Martins

Aleksandr Maslov

Jordan Mein

Dominick Meriweather

Frank Mir

Silvania Monteiro

Marlon Moraes

Killys Motta

Gegard Mousasi

Bi Nguyen

Abubakar Nurmagomedov

Ayinda Octave

Aleksei Oleinik

Renan Oliveira

Sidney Outlaw

Karolina Owczarz

Oscar Ownsworth

Denis Palancica

Rousimar Palharaes

Lance Palmer

Chiara Penco

Markus Perez

Anthony Pettis

Jefferson Pontes

Jimmie Rivera

Luke Rockhold

Charles Rosa

Thiago Santos

Cleiton Silva

Wanderlei Silva

Emiliano Sordi

Julio Spadaccini

Andre Soukhamthath

Roggers Souza

Gabriel Souza Galindo

Jeremy Stephens

Mohamed Tarek Mohey

Diego Teixeira

Oli Thompson

Francisco Trinaldo

Austin Tweedy

Feruz Usmonov

Fabricio Werdum

Jozef Wittner

Tyron Woodley Fightful will provide more details on the GFL when they are known.

UFC has some interesting competitionFormer UFC and PRIDE Championships such as Wadnerlei Silva, Tyron Woodley, Anthony Pettis, Benson Henderson, Frank Mir, Fabricio Werdum, and more are part of the initial roster.Your days are numbered you Cheap red Tomato !! #danafumbledthebag What do you think the GFL can do to compete with UFC... i say do catch weight cross over fights like Tyron vs Wanderlei silvaLuke rockhold vs Greg Hardy, Kevin Lee vs Werdum IDK just go for Broke.... alsowork with the PFL, Rizen, Bareknuckles, and even allow celebrities to fight.... Leave no stone unturned.