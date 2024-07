​

Friday 07.12.2024 at 06:30 PM ETU.S. Broadcast: UFC Fight PassPromotion: Fury Fighting Championship Venue: Boeing Center at Tech PortLocation: San Antonio, Texas Enclosure: CageMMA Bouts: 23Lorram Esteves vs. Alfred WalkerZack Borrego vs. Logan WoodsDevon Dixon vs. Tedrick MacklinShane Keefe vs. Sam KilmerKaleb Petereit vs. Tony OrtegaEddie Fraire vs. Alfredo LopezTyrell Hill vs. Imanol RodriguezDallas Dodd vs. Nick LancasterMarcell Mickens vs. Josh ThomasIsaac Vasquez vs. Keron ReedArturo Tanguma vs. Gabriel CalvarioPatrick Ferguson vs. Daniel GonzalesMarquis Smith vs. Dominque HerreraRuben Martinez Jr vs. Drake LopezStephanie Calderon vs. Madison GuinnSandra Jerez vs. Alexia DelgadilloJaden MacKinnon vs. Elias GoleyCaden Adkinson vs. Emmitt EppersonSalinas vs. CristernaSeldon Wright vs. Sean MagnusManuel Hernandez vs. Rosalio RodriguezDavante George vs. Adrian Palacios