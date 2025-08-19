  • The upgrade to XenForo 2.3.7 has now been completed. Please report any issues to our administrators.

PBP DWCS 2025 Week 2 PBP Discussion: Tue Aug 19 at 8pm ET

How Many Contracts Will be Handed Out?

  • Total voters
    17
  • Poll closed .
Date/Time: Tuesday 08.19.2025 at 08:00 PM ET
Venue: UFC Apex
Location: Las Vegas, Nevada, United States
MMA Bouts: 5


Gyp-EQWXXMAA5-Zv5.jpg



DWCS 2025: Week 2
145: Manuel Exposito (13-2) vs. Jose Mauro Delano (15-3)
185: Brandon Holmes (5-0) vs. Cameron Rowston (11-3)
CW137:Louis Lee Scott (9-0) vs. Kaushik Saikumar (5-0)
HW: Josh Hokit (5-0) vs. Guilherme Uriel (6-1)
145: Tommy Cuozzi (8-0) vs. Ramiro Jimenez (10-0)




Contender Series Weigh-in Results:​

Manuel Exposito (145.5) vs. Jose Mauro Delano (145)
Brandon Holmes (184) vs. Cameron Rowston (185)
Louis Lee Scott (137.5)* vs. Kaushik Saikumar (135.5)
Josh Hokit (229.5) vs. Guilherme Uriel (249.5)
Tommy Cuozzi (145.5) vs. Ramiro Jimenez (144.5)

*Scott missed weight by 1.5 pounds



Head over to SPORTSBOOK MMA and use your vcash to place bets on this card





Jimenez is a just bleed guy so his fight should be good. Could even be a war where both guys get contracts. I think Jimenez wins a very good scrap.

Hokit should run through Uriel. He's the best heavyweight on the regionals right now. Easy win and contact

Scott I would have expected to win easily as I don't think the other guy is very good but looks like he's had a tough weight cut. Still expect him to win but dunno if they'll give him a contract with the miss.

Holmes and Rowston should be the closest fight. Holmes is good offensively but I've seen him clipped and hurt badly by lower level guys than Rowston. I'll still go with him to get Rowston before Rowston gets him.

Jose Delano is a guy who can fight people not far from the rankings immediately imo. I think. That one is a complete mismatch.
 
Oscar Madison said:
Can't wait to hear Dana's opening "Be Like Khamzat" cover and smother, lay 'n pray speech.
Click to expand...
Mesos said:
Danas probably still mad with the Khamzat shit show. Hopefully these goofs deliver, he cant be handing out contracts to some pitter patter cans.
Click to expand...
Dana literally gave Khamzat a 50k performance bonus for that performance.

He wants headhunters for Contenders... yet then gives Khamzat 50k for lay and praying?
 
