Date/Time: Tuesday 08.19.2025 at 08:00 PM ET
Venue: UFC Apex
Location: Las Vegas, Nevada, United States
MMA Bouts: 5
DWCS 2025: Week 2
145: Manuel Exposito (13-2) vs. Jose Mauro Delano (15-3)
185: Brandon Holmes (5-0) vs. Cameron Rowston (11-3)
CW137:Louis Lee Scott (9-0) vs. Kaushik Saikumar (5-0)
HW: Josh Hokit (5-0) vs. Guilherme Uriel (6-1)
145: Tommy Cuozzi (8-0) vs. Ramiro Jimenez (10-0)
Brandon Holmes (184) vs. Cameron Rowston (185)
Louis Lee Scott (137.5)* vs. Kaushik Saikumar (135.5)
Josh Hokit (229.5) vs. Guilherme Uriel (249.5)
Tommy Cuozzi (145.5) vs. Ramiro Jimenez (144.5)
*Scott missed weight by 1.5 pounds
