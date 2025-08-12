  • Xenforo is upgrading us to version 2.3.7 on Tuesday Aug 19, 2025 at 01:00 AM BST (date has been pushed). This upgrade includes several security fixes among other improvements. Expect a temporary downtime during this process. More info here

PBP DWCS 2025 Week 1 PBP Discussion: Tue Aug 12 at 7pm ET

How Many Contracts Will be Handed Out?

  • 1

    Votes: 0 0.0%

  • 2

    Votes: 0 0.0%

  • 3

    Votes: 0 0.0%

  • 4

    Votes: 0 0.0%

  • 5

    Votes: 0 0.0%

  • 6 or more (losing fighters get signed too)

    Votes: 0 0.0%

  • none

    Votes: 0 0.0%
  • Total voters
    0
Jackonfire

Jackonfire

BMF Mod
Staff member
Senior Moderator
Joined
Jun 14, 2009
Messages
70,153
Reaction score
104,962
Date/Time: Tuesday 08.12.2025 at 07:00 PM ET
Venue: UFC Apex
Location: Las Vegas, Nevada, United States
MMA Bouts: 5


Gy-I5-REl-X0-AAxhq-B.jpg



DWCS 2025: Week 1
185: Ilian Bouafia (6-0) vs. Neemias Santana (7-2-1)
170: Ty Cole Miller (5-0) vs. Jimmy Drago (7-2)
185: Baysangur Susurkaev (8-0) vs. Murtaza Talha Ali (7-1)
145: George Mangos (7-0) vs. Radley Da Silva (7-1)
185: Yuri Panferov (8-1) vs. Christopher Ewert (7-1)



Contender Series Weigh-in Results:​

Ilian Bouafia (186) vs. Neemias Santana (186)
Ty Cole Miller (170.5) vs. Jimmy Drago(170.5)
Baysangur Susurkaev (186) vs. MurtazaT alha Ali (186)
George Mangos (145.5) vs. Radley DaSilva (145)
Yuri Panferov (186) vs. Christopher Ewert (186)


Betting Odds

3808.png




Head over to SPORTSBOOK MMA and use your vcash to place bets on this card





iRCsb4C.gif
fc9RiCD.png
 
You must log in or register to reply here.

Similar threads

Hellowhosthat
DWCS week 1 thread
Replies
1
Views
12
Ares Black
Ares Black
TCE
  • Sticky
DWCS Dana's Contender Series 2025 thread
14 15 16
Replies
310
Views
19K
Koala
Koala

Latest posts

Forum statistics

Threads
1,270,641
Messages
57,676,454
Members
175,804
Latest member
thekiddak

Share this page

Back
Top