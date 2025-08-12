Jackonfire
Date/Time: Tuesday 08.12.2025 at 07:00 PM ET
Venue: UFC Apex
Location: Las Vegas, Nevada, United States
MMA Bouts: 5
DWCS 2025: Week 1
185: Ilian Bouafia (6-0) vs. Neemias Santana (7-2-1)
170: Ty Cole Miller (5-0) vs. Jimmy Drago (7-2)
185: Baysangur Susurkaev (8-0) vs. Murtaza Talha Ali (7-1)
145: George Mangos (7-0) vs. Radley Da Silva (7-1)
185: Yuri Panferov (8-1) vs. Christopher Ewert (7-1)
Ty Cole Miller (170.5) vs. Jimmy Drago(170.5)
Baysangur Susurkaev (186) vs. MurtazaT alha Ali (186)
George Mangos (145.5) vs. Radley DaSilva (145)
Yuri Panferov (186) vs. Christopher Ewert (186)
Betting Odds
Head over to SPORTSBOOK MMA and use your vcash to place bets on this card
Ilian Bouafia (186) vs. Neemias Santana (186)
