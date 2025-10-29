Kowboy On Sherdog
Main Card – YouTube – 8:00pm ET / 5:00pm PT
Gable Steveson vs. Billy Swanson
Bryan Battle vs. Nick Kohring
Francisco Trinaldo vs. Nayanesh Ayman
Alexander Schenk vs. Montavious Ware
Peter Stanonik vs. Jaleel Willis
James Cannon vs. Zaine Burton
Andrew Stewart vs. Ivanieldo Mettendaf
Braxton Smith vs. Ben Parrish
Mariya Agapova vs. Desiree Yanez
Gabe Eurit vs. Akeem Bashir