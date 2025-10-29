PBP DBX 4: Gable vs. Swanson ***Sherdog Discussion*** 10/30 8PM ET

CXwYk6t.jpeg

DBX 4: Gable vs. Swanson
Nashville, Tennessee, USA

Main Card – YouTube – 8:00pm ET / 5:00pm PT
Gable Steveson vs. Billy Swanson
Bryan Battle vs. Nick Kohring
Francisco Trinaldo vs. Nayanesh Ayman
Alexander Schenk vs. Montavious Ware
Peter Stanonik vs. Jaleel Willis
James Cannon vs. Zaine Burton
Andrew Stewart vs. Ivanieldo Mettendaf
Braxton Smith vs. Ben Parrish
Mariya Agapova vs. Desiree Yanez
Gabe Eurit vs. Akeem Bashir

 
This is like the successor of Gamebred Bareknuckle MMA.
 
