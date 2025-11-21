Kung Fu Kowboy
Manchester, England, UK
Main Card – UFC Fight Pass – 3:30pm ET / 12:30pm PT
Omar Tugarev vs. Omiel Brown
Chris Bungard vs. Simone Patrizi
Tim Wilde vs. Oscar Ownsworth
Jack Humphries vs. Joab Souza
Shay Ingram vs. Wellington Lopes
Fran Breen vs. Ayoub Nacer
Preliminary Card – UFC Fight Pass – 12:30pm ET / 9:30am PT
Chris Price vs. Artūrs Leisāns
Enrico Di Gangi vs. Jack McCloughlin
Christian Soda vs. Roman David
Oliver Tero vs. Davide Manente
Ryan Hewitt vs. Matthew Friel
Chris Morris vs. Theo Pino