PBP Cage Warriors 198: Tugarev vs. Brown ***Sherdog Discussion*** 11/22 12:30PM ET (Fight Pass)

Kung Fu Kowboy

Kung Fu Kowboy

Senior Moderator
Staff member
Senior Moderator
Joined
Oct 20, 2004
Messages
134,604
Reaction score
272,411
7yoobmy.jpeg

Cage Warriors 198: Tugarev vs. Brown
Manchester, England, UK

Main Card – UFC Fight Pass – 3:30pm ET / 12:30pm PT
Omar Tugarev vs. Omiel Brown
Chris Bungard vs. Simone Patrizi
Tim Wilde vs. Oscar Ownsworth
Jack Humphries vs. Joab Souza
Shay Ingram vs. Wellington Lopes
Fran Breen vs. Ayoub Nacer

Preliminary Card – UFC Fight Pass – 12:30pm ET / 9:30am PT
Chris Price vs. Artūrs Leisāns
Enrico Di Gangi vs. Jack McCloughlin
Christian Soda vs. Roman David
Oliver Tero vs. Davide Manente
Ryan Hewitt vs. Matthew Friel
Chris Morris vs. Theo Pino
 
You must log in or register to reply here.

Similar threads

Kung Fu Kowboy
PBP Cage Warriors 200: Simon vs. Bagley ***Sherdog Discussion*** 2/21 12:30PM ET
Replies
0
Views
75
Kung Fu Kowboy
Kung Fu Kowboy
Kung Fu Kowboy
PBP LFA 223: Francischinelli vs. Piersma ***Sherdog Discussion*** 11/21 7:30PM ET (Fight Pass)
Replies
3
Views
158
Kung Fu Kowboy
Kung Fu Kowboy

Latest posts

Forum statistics

Threads
1,283,068
Messages
58,480,302
Members
176,050
Latest member
giorgevichi

Share this page

Back
Top