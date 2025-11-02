Biggest fights per division UFC can make

Even with the lack of stars, they will fail to book them. Because they are cheap and run by corporatists dumbbags, who never fought a spaghetti in their lives.

Biggest white house fight : Jones vs Khamzat at 205

Biggest BMF : Dricus vs Jiri Prochazka

Charles vs Max 2

Biggest HW: Aspinall vs Nemkov ....sign him !

Biggest LHW: Poatan vs Izzy 4. Would sell and Izzy might be actually motivated. Sorry Ulberg, nobody knows you.

Biggest MW: Khamzat vs shredded Shakvat

Biggest WW: Islam vs Shakvat

Biggest LW: Topuria vs thin Islam or Islam vs Arman

Biggest FW: Volk vs Evloev

Biggest BW: Merab vs Yan 2

Biggest FLW: Pantoja vs Horiguchi ....sign him !

Biggest legends fight : Wanderlei vs Vitor 2, bareknucles, no time limit, no rounds
 
