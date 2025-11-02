Biggest fights per division UFC can make

Dagestanaev
Oct 20, 2025
62
70
Even with the lack of stars, they will fail to book them. Because they are cheap and run by corporatists dumbbags, who never fought a spaghetti in their lives.
Biggest white house fight : Jones vs Khamzat at 205
Biggest BMF : Dricus vs Jiri Prochazka
Charles vs Max 2
Biggest HW: Aspinall vs Nemkov ....sign him !
Biggest LHW: Poatan vs Izzy 4. Would sell and Izzy might be actually motivated. Sorry Ulberg, nobody knows you.
Biggest MW: Khamzat vs shredded Shakvat
Biggest WW: Islam vs Shakvat
Biggest LW: Topuria vs thin Islam or Islam vs Arman
Biggest FW: Volk vs Evloev
Biggest BW: Merab vs Yan 2
Biggest FLW: Pantoja vs Horiguchi ....sign him !
Biggest legends fight : Wanderlei vs Vitor 2, bareknucles, no time limit, no rounds
