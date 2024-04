Best submission in UFC history by division

HW: Frank Mir - Kimura / Aleksei Olienik - Scarf Hold and Ezekiel Choke / Fabricio Werdum - Guillotine Coke against Velasquez

LHW: Jon Jones - Americana and Standing Guillotine / Jiri Prochazka vs Glover Texeira - RNC / OSP - Von Flue Choke / Misha Cirkunov - Peruvian Necktie

MW: Anderson Silva vs Chael Sonnen - Triangle Choke / Andre Muniz vs Jacare Souza - Inverted Armbar

WW: GSP vs Matt Hughes - Armbar / Shavkat Rakhmonov vs Geof Neal - Standing RNC

LW: Islam Makhahcev vs Charles Oliveria - Arm Triangle Choke / Tony Ferguson vs Kevin Lee - Triangle Choke

FW: Brian Ortega vs Cub Swanson - Guillotine Choke / Rani Yahya - North/south Choke, Heel Hook, Kimura / Chares Oliveira - Calf Slicer and Modified Peruvian Choke

BW: Urijah Faber vs Francisco River Jr. - Bulldog Choke

FLW: DJ vs Ray Borg - Armbar



W FW: Amanda Nunes vs Megan Anderson - Inverted Triangle Armbar

W BW: Ronda Rousey vs Liz Carmouche - Armbar

W FLW: Alex Grasso vs Valentina Shevchenko - RNC

SW: Weili Zhang vs Carla Esparza - Crucifix RNC / Jessica Andrade vs Amanda Lemos - Standing Arm Triangle Choke



If you disagree, then what is your list?