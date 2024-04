Best fight in UFC history by division

HW: Stipe Miocic vs DC 2

LHW: Jiri Prochazka vs Glover Teixeira / Jon Jones vs Alexander Gustafsson

MW: Israel Adesanya vs Kelvin Gastelum

WW: GSP vs Johny Hendricks / Woodley vs Wonderboy

LW: Alexander Volkanovski vs Islam Makhachev / Holloway vs Poirier

FW: Alexander Volkanovski vs Max Holloway 2

BW: Dominick Cruz vs TJ Dillashaw

FLW: Deiveson Figueiredo vs Brandon Moreno / DJ vs Cejudo 2



W FW: GDR vs Holly Holm

W BW: Amanda Nunes vs Valentina Shevchenko 2

W FLW: Valentina Shevchenko vs Alexa Grasso 2

SW: Joanna Jedrzejczyk vs Weili Zhang



If you disagree, then what is your list?



And yeah, all of these fights are title fights.